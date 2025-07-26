Отправлено: - 20:59

maxsaf:



Ясно, снова прячешься за гаражами. Даже не знаю, от кого на этот раз прячешься, список то огромный, начиная с Путина

[Исправлено: 111, 26.07.2025 - 22:00]

Цитата:Цитата:Лучшая защита зетника, патриота Путина, это нападение..Да, ничем ты не отличаешься от нашего русского мира, примазываясь к нам, хотя с Украины..Ну не получается у тебя стать своим, как той же Монтян или другого кого не было, предателя своего народа, допустимВы чужды нам