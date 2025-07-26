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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 18:52
Цитата:
Ты чё замолчал, под домашним арестом или айфон подаренный за рекламу вернуть заставили?
111:
Ты чё замолчал, под домашним арестом или айфон подаренный за рекламу вернуть заставили?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 18:53
Глаз наверное не видит, из-за фингала
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:11
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:12
А надо говорить?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:27
Цитата:
Ясно, снова прячешься за гаражами. Даже не знаю, от кого на этот раз прячешься, список то огромный, начиная с Путина и заканчивая акимами
Цитата:
Лучше молчи, здоровее будешь
111:
Мы вообще то отдыхаем
Мы вообще то отдыхаем
Ясно, снова прячешься за гаражами. Даже не знаю, от кого на этот раз прячешься, список то огромный, начиная с Путина и заканчивая акимами
Цитата:
111:
А надо говорить?
А надо говорить?
Лучше молчи, здоровее будешь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:45
Цитата:
Вот это самое главное, качество у немецких врачей сомнительное, как сказала одна из клиентов нашей стоматологии, целую машину в рот загнала,а что что то двигать ей мешает!
Эл-починно:
немецким врачам разруливать.
немецким врачам разруливать.
Вот это самое главное, качество у немецких врачей сомнительное, как сказала одна из клиентов нашей стоматологии, целую машину в рот загнала,а что что то двигать ей мешает!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:50
Цитата:
А можно я посуровее буду! Кто кричал, что Россия бьёт только по военным объектам? Заткнулись? Бьют и не скрывают, по центру Харькова и по Привозу в Одессе, что скрывать то!
maxsaf:
Лучше молчи, здоровее будешь
Лучше молчи, здоровее будешь
А можно я посуровее буду! Кто кричал, что Россия бьёт только по военным объектам? Заткнулись? Бьют и не скрывают, по центру Харькова и по Привозу в Одессе, что скрывать то!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4582
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:57
Цитата:
Я бы вам охотно поверил. Но факты упрямая вещь. А что и кто, где то сказал - неинтересно.
ПС - хотя справедливости ради, должен отметить, что мост, который я когда то в Стомеде поставил, уже более 30-ти лет стоит.
Два раза правда выпадал, но последний раз походу навечно приклеили.
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 21:05]
saba:
как сказала одна из клиентов нашей стоматологии
как сказала одна из клиентов нашей стоматологии
Я бы вам охотно поверил. Но факты упрямая вещь. А что и кто, где то сказал - неинтересно.
ПС - хотя справедливости ради, должен отметить, что мост, который я когда то в Стомеде поставил, уже более 30-ти лет стоит.
Два раза правда выпадал, но последний раз походу навечно приклеили.
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 21:05]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 20:59
Цитата:
Цитата:
Лучшая защита зетника, патриота Путина, это нападение..
Да, ничем ты не отличаешься от нашего русского мира, примазываясь к нам, хотя с Украины..
Ну не получается у тебя стать своим, как той же Монтян или другого кого не было, предателя своего народа, допустим
Вы чужды нам
[Исправлено: 111, 26.07.2025 - 22:00]
maxsaf:
Цитата:
Ясно, снова прячешься за гаражами. Даже не знаю, от кого на этот раз прячешься, список то огромный, начиная с Путина
Лучшая защита зетника, патриота Путина, это нападение..
Да, ничем ты не отличаешься от нашего русского мира, примазываясь к нам, хотя с Украины..
Ну не получается у тебя стать своим, как той же Монтян или другого кого не было, предателя своего народа, допустим
Вы чужды нам
[Исправлено: 111, 26.07.2025 - 22:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8228
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 22:12
Самый богатый руководитель страны - Путин В.В.- около 200 млр. $
Наш бывший - на 9 месте; Трамп - руководитель самой богатой страны мира - на 10 месте.
Наш бывший - на 9 месте; Трамп - руководитель самой богатой страны мира - на 10 месте.
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 16770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 23:22
К нам летят инопланетяне. Вот и дождались)))
зелёные человечки
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 01:27
Цитата:
Видимо время культурных разговоров даже там закончилось, теперь только до победного конца любыми средствами. Все неядерные красные линии давно пересечены. Суровее, чем это, вы не сможете
saba:
А можно я посуровее буду! Кто кричал, что Россия бьёт только по военным объектам? Заткнулись? Бьют и не скрывают, по центру Харькова и по Привозу в Одессе, что скрывать то!
А можно я посуровее буду! Кто кричал, что Россия бьёт только по военным объектам? Заткнулись? Бьют и не скрывают, по центру Харькова и по Привозу в Одессе, что скрывать то!
Видимо время культурных разговоров даже там закончилось, теперь только до победного конца любыми средствами. Все неядерные красные линии давно пересечены. Суровее, чем это, вы не сможете
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 07:44
Очень сильно разочарован! Слушал Макаревича в интервью, говорил разные вещи иногда согласен, иногда нет, это всегда интересно!
И тут ушат воды на мою голову!
Про Газу:" они там с детства растут с этим, было три еврея, убили двух, сколько осталось?"
В душе у меня хаос, сразу да сколько людоедов в мире?
[Исправлено: saba, 27.07.2025 - 08:45]
И тут ушат воды на мою голову!
Про Газу:" они там с детства растут с этим, было три еврея, убили двух, сколько осталось?"
В душе у меня хаос, сразу да сколько людоедов в мире?
[Исправлено: saba, 27.07.2025 - 08:45]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 07:47
Цитата:
Потому и Навального убил, нефиг про дворцы фильмы показывать!
ACROS:
Самый
Самый
Потому и Навального убил, нефиг про дворцы фильмы показывать!
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 7232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 09:40
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Kairat stayer:
Загнивают они там, скоро кирдык им будет, только вчера смотрел передачи разные соседей.
Парадокс века: поуехавщие уезжают за лучшей жизнью и качеством, возвращаются к нам за вниманием. Вроде и страховка вернула часть расходов и челюсть новая, а вот душа всё равно просится в родную очередь к участковому врачу.
Забавно наблюдать, как бывшие поуехавщие соотечественники, с гордостью расписывающие как сделали себе еврочелюсти, всё ещё возвращаются на родину тихо, без фанфар, с направлением на МРТ и надеждой на доступный приём без трёхмесячной очереди. Видимо, кое-что в "отсталой медицине" всё же осталось хорошее, особенно цены.
Загнивают они там, скоро кирдык им будет, только вчера смотрел передачи разные соседей.
Парадокс века: поуехавщие уезжают за лучшей жизнью и качеством, возвращаются к нам за вниманием. Вроде и страховка вернула часть расходов и челюсть новая, а вот душа всё равно просится в родную очередь к участковому врачу.
Забавно наблюдать, как бывшие поуехавщие соотечественники, с гордостью расписывающие как сделали себе еврочелюсти, всё ещё возвращаются на родину тихо, без фанфар, с направлением на МРТ и надеждой на доступный приём без трёхмесячной очереди. Видимо, кое-что в "отсталой медицине" всё же осталось хорошее, особенно цены.
Цитата:
maxsaf:
Парадокс в другом: как из прекрасного во всех отношениях Казахстана можно в принципе куда-то уехать за лучшей жизнью. Лучше ведь уже не бывает
Парадокс в другом: как из прекрасного во всех отношениях Казахстана можно в принципе куда-то уехать за лучшей жизнью. Лучше ведь уже не бывает
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