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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 18:52
#7876
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Цитата:
111:

Ты чё замолчал, под домашним арестом или айфон подаренный за рекламу вернуть заставили? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 18:53
#7877
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Глаз наверное не видит, из-за фингала :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45582
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:11
#7878
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты чё замолчал, под домашним арес

Мы вообще то отдыхаем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45582
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:12
#7879
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А надо говорить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:27
#7880
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Цитата:
111:
Мы вообще то отдыхаем

Ясно, снова прячешься за гаражами. Даже не знаю, от кого на этот раз прячешься, список то огромный, начиная с Путина и заканчивая акимами :lol:

Цитата:
111:
А надо говорить?

Лучше молчи, здоровее будешь :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:45
#7881
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Цитата:
Эл-починно:
немецким врачам разруливать.

Вот это самое главное, качество у немецких врачей сомнительное, как сказала одна из клиентов нашей стоматологии, целую машину в рот загнала,а что что то двигать ей мешает!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:50
#7882
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Цитата:
maxsaf:
Лучше молчи, здоровее будешь

А можно я посуровее буду! Кто кричал, что Россия бьёт только по военным объектам? Заткнулись? Бьют и не скрывают, по центру Харькова и по Привозу в Одессе, что скрывать то!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 19:57
#7883
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Цитата:
saba:
как сказала одна из клиентов нашей стоматологии

Я бы вам охотно поверил. Но факты упрямая вещь. А что и кто, где то сказал - неинтересно. 8-)

ПС - хотя справедливости ради, должен отметить, что мост, который я когда то в Стомеде поставил, уже более 30-ти лет стоит. ;-)
Два раза правда выпадал, но последний раз походу навечно приклеили. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 21:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45582
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 20:59
#7884
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ясно, снова прячешься за гаражами. Даже не знаю, от кого на этот раз прячешься, список то огромный, начиная с Путина

Лучшая защита зетника, патриота Путина, это нападение..
Да, ничем ты не отличаешься от нашего русского мира, примазываясь к нам, хотя с Украины..
Ну не получается у тебя стать своим, как той же Монтян или другого кого не было, предателя своего народа, допустим
Вы чужды нам

[Исправлено: 111, 26.07.2025 - 22:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8228
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 22:12
#7885
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Самый богатый руководитель страны - Путин В.В.- около 200 млр. $
Наш бывший - на 9 месте; Трамп - руководитель самой богатой страны мира - на 10 месте.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 23:22
#7886
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К нам летят инопланетяне. Вот и дождались)))

зелёные человечки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 01:27
#7887
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Цитата:
saba:
А можно я посуровее буду! Кто кричал, что Россия бьёт только по военным объектам? Заткнулись? Бьют и не скрывают, по центру Харькова и по Привозу в Одессе, что скрывать то!

Видимо время культурных разговоров даже там закончилось, теперь только до победного конца любыми средствами. Все неядерные красные линии давно пересечены. Суровее, чем это, вы не сможете
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 07:44
#7888
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Очень сильно разочарован! Слушал Макаревича в интервью, говорил разные вещи иногда согласен, иногда нет, это всегда интересно!
И тут ушат воды на мою голову!
Про Газу:" они там с детства растут с этим, было три еврея, убили двух, сколько осталось?"
В душе у меня хаос, сразу да сколько людоедов в мире?

[Исправлено: saba, 27.07.2025 - 08:45]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 07:47
#7889
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Цитата:
ACROS:
Самый

Потому и Навального убил, нефиг про дворцы фильмы показывать!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.07.25 - 09:40
#7890
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Kairat stayer:
Загнивают они там, скоро кирдык им будет, только вчера смотрел передачи разные соседей.

Парадокс века: поуехавщие уезжают за лучшей жизнью и качеством, возвращаются к нам за вниманием. Вроде и страховка вернула часть расходов и челюсть новая, а вот душа всё равно просится в родную очередь к участковому врачу.

Забавно наблюдать, как бывшие поуехавщие соотечественники, с гордостью расписывающие как сделали себе еврочелюсти, всё ещё возвращаются на родину тихо, без фанфар, с направлением на МРТ и надеждой на доступный приём без трёхмесячной очереди. Видимо, кое-что в "отсталой медицине" всё же осталось хорошее, особенно цены.


Цитата:
maxsaf:
Парадокс в другом: как из прекрасного во всех отношениях Казахстана можно в принципе куда-то уехать за лучшей жизнью. Лучше ведь уже не бывает


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