Отправлено: - 16:23

Мы как-то привыкли, что полиция у нас силком забирает с митингов стариков, но детей, тем более сирот, это уже - ни в какие ворота… Действия людей в погонах были крайне грубы, конфронтационны: такое ощущение, что им противостоят не беззащитные дети, а вооруженные до зубов террористы.