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≡ Амиржан КОСАНОВ: Слезинка ребенка и гроздья гнева - недетский конфликт вокруг детского дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52225
Амиржан КОСАНОВ: Слезинка ребенка и гроздья гнева - недетский конфликт вокруг детского дома
Отправлено: 26.07.25 - 16:23
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Мы как-то привыкли, что полиция у нас силком забирает с митингов стариков, но детей, тем более сирот, это уже - ни в какие ворота… Действия людей в погонах были крайне грубы, конфронтационны: такое ощущение, что им противостоят не беззащитные дети, а вооруженные до зубов террористы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8227
Re: Амиржан КОСАНОВ: Слезинка ребенка и гроздья гнева -...
Отправлено: 26.07.25 - 16:23
#1
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Цитата:///в стране и за ее пределами есть влиятельные силы, желающие сменить действующий режим.///

И кто же это ????
Семья бывшего Елбасы ???
Или Аблязов и К ??
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