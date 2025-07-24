Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
Новшества касаются регулирования отношений в отрасли, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности оборудования. И защиты прав потребителей, это же самое главное. Например, в том, что общедомовые счетчики теплоэнергии должны отныне находиться на балансе компаний-транспортировщиков. Мы внимательно разобрали закон по пунктам, чтобы открыть для себя интересные вещи. Читать новость
Да, мы столько кредит платили за наш счетчик, сотнями тысяч и теперь у нас его обворовывают? И цены взвинтят само собой! Мало того, что КТЭК отобрал или хочет какие то котельные в Береке у несчастных ИПшников?
Народ естественно неграмотный, и ему пофиг, кто и что у него кто отбирает! У него другие проблемы, как нарушить законы и потом оплатить штраф или как урвать бюджетные деньги! или как на халяву дармоедничать, ничего не вкладывая в многоквартирный дом, считая, что его дармоеда гос-во будет обеспечивать! Так что народу по барабану, кто и где лает! Главное, что прокуратура, маслихат, который представляет интересы населения региона, тоже молчит упорно, пока Президент не скажет: пора работать на народ, который ждет подачек! Отдайте счетчики и платите по-новому в Справедливом Казахстане за тепло, исполняя Закон и соблюдая Порядок! Если госорганы спят и некому их "пнуть", то эта статья как глас вопиющего в пустыне! Сколько не говори халва, все равно во рту не станет слаще!
Если раньше прибор настраивали сервисные обслуживающие компании, как представители потребителя, и они же сдавали его в эксплуатацию КТЭК, то теперь доступ к настройкам и регулировкам будет у КТЭК. То есть акт ввода будет составляться между КТЭК… и КТЭК.
моё личное мнение такое, необходимо создать структуру которая контролировала бы сотрудников ктэк по принципу энергонадзора...назвать можно теплонадзор. и дать полномочия контроля над ктэк. вообще закон я поддерживаю, вышел из строя прибор учёта тепла или надо провести госпроверку прибора и т.д. деньги невозможно собрать среди жильцов
Если изменения в Закон "О теплоэнергетике" уже с 01.07.2025 вступили в законную силу, то кто уже это отменит...??? Вопросов,конечно, очень много..., поэтому Акимату, отделу ЖКХ и КТЭК надо тщательно и законно проработать весь этот механизм... Как поясняет предприниматель Будило А. нестыковок и недоработок в этом постановлении немало... из слов Будило ясно, что в первую очередь переживает за свой многолетний успешный бизнес, а не за проблемы жильцов.... А КТЭК - это все таки серьезная организация поддерживаемая Акиматом и т.д., а не фирма-однодневка. Если даже у КТЭКа нет обученных метрологов и тех. специалистов, а так же аккредитованой поверочной лаборатории, тогда нужно провести тендер на аутсорсинг. И по его итогам предприятие, которое выиграет тендер может в связке с КТЭК граммотно и обстоятельно вести обслуживание и поверку домовых тепловых счетчиков как у физ. лиц, так и у юридических, и думаю это будет законно и правильно, а самое главное, будет порядок и качественное обслуживание.. В Костанае есть еще известное ТОО "Тепломонтаж 2010", а так же ТОО "Асоль", интересно почему они по этому поводу молчат...
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