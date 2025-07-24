Re: Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в...

Отправлено: - 16:09

Если изменения в Закон "О теплоэнергетике" уже с 01.07.2025 вступили в законную силу, то кто уже это отменит...??? Вопросов,конечно, очень много..., поэтому Акимату, отделу ЖКХ и КТЭК надо тщательно и законно проработать весь этот механизм... Как поясняет предприниматель Будило А. нестыковок и недоработок в этом постановлении немало... из слов Будило ясно, что в первую очередь переживает за свой многолетний успешный бизнес, а не за проблемы жильцов.... А КТЭК - это все таки серьезная организация поддерживаемая Акиматом и т.д., а не фирма-однодневка. Если даже у КТЭКа нет обученных метрологов и тех. специалистов, а так же аккредитованой поверочной лаборатории, тогда нужно провести тендер на аутсорсинг. И по его итогам предприятие, которое выиграет тендер может в связке с КТЭК граммотно и обстоятельно вести обслуживание и поверку домовых тепловых счетчиков как у физ. лиц, так и у юридических, и думаю это будет законно и правильно, а самое главное, будет порядок и качественное обслуживание.. В Костанае есть еще известное ТОО "Тепломонтаж 2010", а так же ТОО "Асоль", интересно почему они по этому поводу молчат...