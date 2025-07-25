maxsaf: Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами.
я безумно рад этим достижениям. когда эти сорта с породами смогут устойчиво существовать вне тепличных условий, тогда и можно будет пообсуждать перспективы боевых комаров. а пока что вся продвинутая биоинженерия это хоть и безусловно выдающееся достижение но, на мой взгляд, результаты ее концептуально мало чем отличаются от старой доброй селекции - организмы, которые без дополнительных усилий со стороны человека не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.
Скучно тут у вас, кто то пытается не самые лучшие германские методы медицинские применить у нас, хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
saba: хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
Да бросьте Вы! Я себе челюсть сделал за 1.600, страховки 1.200 переняли. Что мне ещё лечить в Казахстане можно? Дешевле в Турцию, Польшу и Чехию. Если уж так приспичит, да и надёжнее. Былаб медицина в КЗ такой хорошей, не собирали бы денег и не ездили бы в ту же Россию лечится, а по возможности и в дальне зарубежье. То, что о чём вы пишите, это простые гости, которые посещают родственников. Ну и по возможности, где то и что то медицинское- платное пройти. Просто потому, что в германии не в состоянии врачу объяснит, чего хотят.
ПС - до вас только перелёт туда и обратно - 1.500- 2.000, плюс там расходы. Бред.А не дай бог, что не так "срастётся" потом немецким врачам разруливать.
saba: 1600 евро может для Вас не деньги, просто многие наши немцы практичнее Вас, экономят, уж простите!
Ну почему не деньги, деньги конечно. Выше же описал, до вас только перелёт в эту сумму минимум обойдётся. А тут мне страховка 1200 вернула ещё. вот и считайте. Да плюс в случае чего (не дай бог конечно), где, что воспалится или ещё чего... Что мне потом опять в Казахстан за полторы тысячи евро лететь? Ну уж нет спасибо. Я лучше тут как ни будь. Не обессудьте.
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
saba: Скучно тут у вас, кто то пытается не самые лучшие германские методы медицинские применить у нас, хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
Загнивают они там, скоро кирдык им будет, только вчера смотрел передачи разные соседей.
Парадокс века: поуехавщие уезжают за лучшей жизнью и качеством, возвращаются к нам за вниманием. Вроде и страховка вернула часть расходов и челюсть новая, а вот душа всё равно просится в родную очередь к участковому врачу.
Забавно наблюдать, как бывшие поуехавщие соотечественники, с гордостью расписывающие как сделали себе еврочелюсти, всё ещё возвращаются на родину тихо, без фанфар, с направлением на МРТ и надеждой на доступный приём без трёхмесячной очереди. Видимо, кое-что в "отсталой медицине" всё же осталось хорошее, особенно цены.
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