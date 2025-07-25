«Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой помощи, напомнили водителям в Костанае

Отправлено: - 15:53

Не далее как вчера был прикол - ехал по Маяковского , за мной едет прям бай цельный на крузаке, с мобилой в руке, без отрыва от вождения ведет важнейшие переговоры, моргает так, как будто в машине свой сварщик специально для моргания сидит, как будто диарея застала врасплох. Я его пропустил - и он начал тащиться под 40. Видимо ему просто западло ехать за кем-то. А че, зря крузак покупал?))))