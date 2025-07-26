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≡ Сколько денег задолжали казахстанцам работодатели
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52225
Сколько денег задолжали казахстанцам работодатели
Отправлено: 26.07.25 - 10:08
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"У нас в стране действует карта трудовых рисков. И один из рисков – это задолженность по заработной плате, по пенсионным отчислениям", - сказал зампредседателя комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1729
Re: Сколько денег задолжали казахстанцам работодатели
Отправлено: 26.07.25 - 10:08
#1
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Если не платят,зачем работать?? Сейчас миллион вакансий,если человек не идиот. Просто даже ничего не умеющий,если ответственный и не бухарь,то работы валом!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8227
Re: Сколько денег задолжали казахстанцам работодатели
Отправлено: 26.07.25 - 11:59
#2
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Цитата:
Сабыр:
Если не платят,зачем работать


Спервого дня организайии кх всегда плптил работягам зарплату, даже в неурожайные годы- себе не оставлял, а им платил по полной- я то выкрутюсь как нибудь, а они как- у них семьи, дети.
Зато самый стабильный коллектив- люди работают у меня по 20, 25, 16 лет- самый молодой пришёл лет 12 назад.

КАДРЫ и ВЛАГА- вот ДВЕ главные проблеммы у нас в растениеводстве.
Никакой импортный комплекс не тронется и не будет работать без ХОРОШЕГО механизатора.
Никакая передовая технология, ни опытный агроном - не спасёт тебя и твой урожай, если за вегетацию не будет ПАРУ хороших дождей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16768
Re: Сколько денег задолжали казахстанцам работодатели
Отправлено: 26.07.25 - 12:38
#3
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Цитата:
873 миллиона тенге.


Умножайте на 20. Не все трудяги подают в суды. Многие плюют на всю эту возню.
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