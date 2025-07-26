Отправлено: - 11:59

Сабыр:

Если не платят,зачем работать

Цитата:Спервого дня организайии кх всегда плптил работягам зарплату, даже в неурожайные годы- себе не оставлял, а им платил по полной- я то выкрутюсь как нибудь, а они как- у них семьи, дети.Зато самый стабильный коллектив- люди работают у меня по 20, 25, 16 лет- самый молодой пришёл лет 12 назад.КАДРЫ и ВЛАГА- вот ДВЕ главные проблеммы у нас в растениеводстве.Никакой импортный комплекс не тронется и не будет работать без ХОРОШЕГО механизатора.Никакая передовая технология, ни опытный агроном - не спасёт тебя и твой урожай, если за вегетацию не будет ПАРУ хороших дождей.