Re: «Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой...

Отправлено: - 09:33

Ещё хотел бы напомнить всем участникам движения!

В пределах города при выезде с остановки автобус имеет приоритетное право на движение!

А то я притормозил чтобы автобус выехал, сзади гудят, а автобус благодарит!

Такого быть не должно!