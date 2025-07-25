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≡ «Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой помощи, напомнили водителям в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52224
«Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой помощи, напомнили водителям в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 20:46
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"Каждый участник дорожного движения должен понимать, что в этой лимонного цвета машине едут люди кого-то спасать, либо в кабине уже находятся беременная женщина, ребёнок без дыхания и сердцебиения, человек с инсультом или инфарктом", - отмечает пресс-секретарь областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12071
Re: «Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой...
Отправлено: 25.07.25 - 20:46
#1
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---***Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)== не понял ??? Филиал открыли ???
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8218
Re: «Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой...
Отправлено: 26.07.25 - 09:33
#2
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Ещё хотел бы напомнить всем участникам движения!
В пределах города при выезде с остановки автобус имеет приоритетное право на движение!
А то я притормозил чтобы автобус выехал, сзади гудят, а автобус благодарит!
Такого быть не должно!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8226
Re: «Уступи дорогу!» - Почему важно пропускать машины скорой...
Отправлено: 26.07.25 - 11:51
#3
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Цитата:
saba:
сзади гудят,


Это долб...ы, которые КУПИЛИ права: - таких много стало в последнее время.
Даже проезжая РЕГУЛИРУЕМЫЙ перекрёсток притормаживаю и оглядываюсь- береженного Бог бережёт.
Всегда пропускаю- и автобус и скорую, даже если она едет без мигалки- потому что самого везли с инфарктом в кардиоцентр.
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