Отправлено: - 19:40

абике:

даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан,

[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 20:44]

Цитата:Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры. Бывают и неизлечимые заболевания. Но это не повод избивать врача (ей). Чем дальше в лес, тем больше дров. Тут походу некоторое общество - неизлечимо больно.ПС - и да люди умирают и по старости и от болезней. Племяшь в 32 года от инсульта умер, поздно в квартире нашли. Не пил, не курил. Что врачам морды бить ? Бред же.