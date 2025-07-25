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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8215
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 12:14
#7861
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Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 14:52
#7862
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Цитата:
saba:

Цитата:
Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!

У канадца просто пока нет обострения, ближе к августу
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12071
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 20:40
#7863
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----Валил бы уже в свои Богдановичи :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 21:44
#7864
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Цитата:
saba:
Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!

Оппонент ещё в себя не пришел от проблем в собственном дворе, вялый какой-то :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 21:47
#7865
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Цитата:
Карачун:
не на....те вы миллионы лет эволюции и сам её механизм

Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами. Код ДНК полностью секвенирован и редактируется с точностью до атома.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 22:31
#7866
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Цитата:
maxsaf:
Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами.

я безумно рад этим достижениям. когда эти сорта с породами смогут устойчиво существовать вне тепличных условий, тогда и можно будет пообсуждать перспективы боевых комаров. а пока что вся продвинутая биоинженерия это хоть и безусловно выдающееся достижение но, на мой взгляд, результаты ее концептуально мало чем отличаются от старой доброй селекции - организмы, которые без дополнительных усилий со стороны человека не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8215
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:06
#7867
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Скучно тут у вас, кто то пытается не самые лучшие германские методы медицинские применить у нас, хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:12
#7868
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Цитата:
Карачун:
не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.

Вовсе нет, у них совсем другая задача.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:13
#7869
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Цитата:
Карачун:
мало чем отличаются от старой доброй селекции

Главное результат, а методы это уже дело десятое.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:14
#7870
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Цитата:
saba:
хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается

Да бросьте Вы! Я себе челюсть сделал за 1.600, страховки 1.200 переняли. Что мне ещё лечить в Казахстане можно? Дешевле в Турцию, Польшу и Чехию. Если уж так приспичит, да и надёжнее. Былаб медицина в КЗ такой хорошей, не собирали бы денег и не ездили бы в ту же Россию лечится, а по возможности и в дальне зарубежье. То, что о чём вы пишите, это простые гости, которые посещают родственников. Ну и по возможности, где то и что то медицинское- платное пройти. Просто потому, что в германии не в состоянии врачу объяснит, чего хотят. :lol:

ПС - до вас только перелёт туда и обратно - 1.500- 2.000, плюс там расходы. Бред.А не дай бог, что не так "срастётся" потом немецким врачам разруливать.

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:18]
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