Отправлено: - 00:14

saba:

хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:18]

Цитата:Да бросьте Вы! Я себе челюсть сделал за 1.600, страховки 1.200 переняли. Что мне ещё лечить в Казахстане можно? Дешевле в Турцию, Польшу и Чехию. Если уж так приспичит, да и надёжнее. Былаб медицина в КЗ такой хорошей, не собирали бы денег и не ездили бы в ту же Россию лечится, а по возможности и в дальне зарубежье. То, что о чём вы пишите, это простые гости, которые посещают родственников. Ну и по возможности, где то и что то медицинское- платное пройти. Просто потому, что в германии не в состоянии врачу объяснит, чего хотят.ПС - до вас только перелёт туда и обратно - 1.500- 2.000, плюс там расходы. Бред.А не дай бог, что не так "срастётся" потом немецким врачам разруливать.