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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8215
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 12:14
Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 14:52
Цитата:
Цитата:
У канадца просто пока нет обострения, ближе к августу
saba:
Цитата:
Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!
У канадца просто пока нет обострения, ближе к августу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12071
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 20:40
----Валил бы уже в свои Богдановичи
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 21:44
Цитата:
Оппонент ещё в себя не пришел от проблем в собственном дворе, вялый какой-то
saba:
Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!
Посмотрел, как то всё проще стало, ругаются вяло, совсем не дискутируют!
Оппонент ещё в себя не пришел от проблем в собственном дворе, вялый какой-то
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 21:47
Цитата:
Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами. Код ДНК полностью секвенирован и редактируется с точностью до атома.
Карачун:
не на....те вы миллионы лет эволюции и сам её механизм
не на....те вы миллионы лет эволюции и сам её механизм
Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами. Код ДНК полностью секвенирован и редактируется с точностью до атома.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.07.25 - 22:31
Цитата:
я безумно рад этим достижениям. когда эти сорта с породами смогут устойчиво существовать вне тепличных условий, тогда и можно будет пообсуждать перспективы боевых комаров. а пока что вся продвинутая биоинженерия это хоть и безусловно выдающееся достижение но, на мой взгляд, результаты ее концептуально мало чем отличаются от старой доброй селекции - организмы, которые без дополнительных усилий со стороны человека не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.
maxsaf:
Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами.
Успешно делается постоянно, выведением новых сортов растений и пород животных, с любыми желаемыми свойствами.
я безумно рад этим достижениям. когда эти сорта с породами смогут устойчиво существовать вне тепличных условий, тогда и можно будет пообсуждать перспективы боевых комаров. а пока что вся продвинутая биоинженерия это хоть и безусловно выдающееся достижение но, на мой взгляд, результаты ее концептуально мало чем отличаются от старой доброй селекции - организмы, которые без дополнительных усилий со стороны человека не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8215
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:06
Скучно тут у вас, кто то пытается не самые лучшие германские методы медицинские применить у нас, хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:12
Цитата:
Вовсе нет, у них совсем другая задача.
Карачун:
не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.
не способны конкурировать с в общем-то первоисточником. в контексте же несчастных комаров, с которых мы начали свой путь, думаю это обязательное условие для успешной реализации затеи.
Вовсе нет, у них совсем другая задача.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:13
Цитата:
Главное результат, а методы это уже дело десятое.
Карачун:
мало чем отличаются от старой доброй селекции
мало чем отличаются от старой доброй селекции
Главное результат, а методы это уже дело десятое.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.07.25 - 00:14
Цитата:
Да бросьте Вы! Я себе челюсть сделал за 1.600, страховки 1.200 переняли. Что мне ещё лечить в Казахстане можно? Дешевле в Турцию, Польшу и Чехию. Если уж так приспичит, да и надёжнее. Былаб медицина в КЗ такой хорошей, не собирали бы денег и не ездили бы в ту же Россию лечится, а по возможности и в дальне зарубежье. То, что о чём вы пишите, это простые гости, которые посещают родственников. Ну и по возможности, где то и что то медицинское- платное пройти. Просто потому, что в германии не в состоянии врачу объяснит, чего хотят.
ПС - до вас только перелёт туда и обратно - 1.500- 2.000, плюс там расходы. Бред.А не дай бог, что не так "срастётся" потом немецким врачам разруливать.
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:18]
saba:
хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
хотя многие из Германии приезжают чтобы у нас полечиться, деньги играют большую роль, иногда официальная медицина промахивается
Да бросьте Вы! Я себе челюсть сделал за 1.600, страховки 1.200 переняли. Что мне ещё лечить в Казахстане можно? Дешевле в Турцию, Польшу и Чехию. Если уж так приспичит, да и надёжнее. Былаб медицина в КЗ такой хорошей, не собирали бы денег и не ездили бы в ту же Россию лечится, а по возможности и в дальне зарубежье. То, что о чём вы пишите, это простые гости, которые посещают родственников. Ну и по возможности, где то и что то медицинское- платное пройти. Просто потому, что в германии не в состоянии врачу объяснит, чего хотят.
ПС - до вас только перелёт туда и обратно - 1.500- 2.000, плюс там расходы. Бред.А не дай бог, что не так "срастётся" потом немецким врачам разруливать.
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:18]
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