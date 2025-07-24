Цитата:
Эл-починно:
не входит в группу социально уязвимых.
Врачи входят в группу СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ слов населения ????- выражаясь вашими терминами- где вы ВЫЧИТАЛИ этот БРЕД ??
Покажите постановление Правительства или хотя бы приказ Минсоцзащиты??
Цитата:
Эл-починно:
Магазин может самостоятельно обеспечить свою безопасность.
Ключевое слово: - МОЖЕТ. Спросите у успешного предпринимателя Добринцова- может ли он обеспечить или СМОЖЕТ ли он обеспечить безопасность продавцов????
Перефразируя ваш ответ: больница, поликлиника и тем более КОММЕРЧЕСКОЕ и ЧАСТНОЕ медучреждение МОЖЕТ ли обеспечить безопасность своего персонала- конечно МОЖЕТ, точно так же как и магазин; - в школах ввели же охрану, тревожную кнопку и прочие связанные с безопасностью детей охранные мероприятия.
Цитата:
Эл-починно:
ежедневно сталкиваться с особями,
Госчиновники которые работают в органах соцзащиты- тоже ЕЖЕДНЕВНО сталкиваются с особями( прямо как скотов охарактеризовали)среди них поверьте мне бывают и похуже ОСОБЕЙ- но они почму то не относяться к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВЫМИМ слоям населения.
Вообще то по табелю о рангах гос.служащих: - медики относяться к ГРАЖДАНСКИМ гос.служащим, но не отнюдь к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ слоям населения.
Социально-уязвимые слои- это инвалиды, матери-одиночки, сироты, люди с ограниченными возможностями, но не МЕДИКИ.