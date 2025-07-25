Re: Закрывать лица в Казахстане запрещено с 12 июля - полиция

Отправлено: - 19:04

Цитата:///Однако хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие элементы одежды//



Как сказал бы чукча:"...однако..."- все эти слова обозначающиее разные предметы арабской одежды мне незнакомы.



Наверное, кроме правоохранительных органов в действие должны вступить и отделы внутренней политики и различные молодёжные, волонтёрские организации и движения, для разьяснения, особливо среди ПОДРАСТАЮЩЕГО поколения: - что казахская женская одежда - не уступает ни по красоте, ни по функциональности этой ИНОЗЕМНОЙ арабской одежде и своей национальной одеждой нужно ГОРДИТЬСЯ и включать её различные элементы в свой ПОВСЕДНЕВНЫЙ гардероб: - я, например, на мероприятия одеваю пиджак обрамленный национальным орнаментом- смотрится стильно и эффектно.