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≡ Закрывать лица в Казахстане запрещено с 12 июля - полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52223
Закрывать лица в Казахстане запрещено с 12 июля - полиция
Отправлено: 25.07.25 - 19:04
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Как отмечают в полиции, цель изменений - усиление общественной безопасности, упрощение идентификации личности и поддержание общественного порядка. При этом подчёркивается, что новые правила не нарушают прав и свобод граждан.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8224
Re: Закрывать лица в Казахстане запрещено с 12 июля - полиция
Отправлено: 25.07.25 - 19:04
#1
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Цитата:///Однако хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие элементы одежды//

Как сказал бы чукча:"...однако..."- все эти слова обозначающиее разные предметы арабской одежды мне незнакомы.

Наверное, кроме правоохранительных органов в действие должны вступить и отделы внутренней политики и различные молодёжные, волонтёрские организации и движения, для разьяснения, особливо среди ПОДРАСТАЮЩЕГО поколения: - что казахская женская одежда - не уступает ни по красоте, ни по функциональности этой ИНОЗЕМНОЙ арабской одежде и своей национальной одеждой нужно ГОРДИТЬСЯ и включать её различные элементы в свой ПОВСЕДНЕВНЫЙ гардероб: - я, например, на мероприятия одеваю пиджак обрамленный национальным орнаментом- смотрится стильно и эффектно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12071
Re: Закрывать лица в Казахстане запрещено с 12 июля - полиция
Отправлено: 25.07.25 - 21:01
#2
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Цитата:
ACROS:
я, например, на мероприятия одеваю пиджак обрамленный национальным орнаментом- смотрится стильно и эффектно.

----Фото в студию !!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8224
Re: Закрывать лица в Казахстане запрещено с 12 июля - полиция
Отправлено: 25.07.25 - 22:16
#3
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Цитата:
Гога:
-Фото в студию !!!


Никогда не выкладыал подобное и теперь с какой стати ??
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