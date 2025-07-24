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≡ Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52221
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4574
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 19:40
#30
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Цитата:
абике:
даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан,

Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры. Бывают и неизлечимые заболевания. Но это не повод избивать врача (ей). Чем дальше в лес, тем больше дров. Тут походу некоторое общество - неизлечимо больно.

ПС - и да люди умирают и по старости и от болезней. Племяшь в 32 года от инсульта умер, поздно в квартире нашли. Не пил, не курил. Что врачам морды бить ? Бред же.

[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 20:44]
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