Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...

Отправлено: - 19:36

Не надо кивать на Европу! И ужесточать законы, не разбираясь в причинах! Нужно выявить причину нападения на медиков, поскольку это неспроста бьют! Значит есть причина, поэтому гос-во как указано в ст.1 Конституции, имея огромный штат мечтателей, болтунов обязано найти причину избиения врача! А причин может быть очень много, например ранее врач, даже работая в больнице и получая бюджетную зарплату, за деньги консультировал больного, и даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан, потому что казахстанская медицина работает по протоколу, для поддержания оставшегося здоровья за деньги, поступающие напрямую от клиентов, не из ОСМС, которая своевременно не перечисляет деньги! То есть врач получил деньги, но не научился лечить, а научили оказывать лишь услугу! В связи с этим не ужесточать нужно законы, а искать причину избиения врачей! Больше всего бьют за то, что медики не умеют оказывать квалифицированную медицинскую помощь, халатно относясь к своим обязанностям! Народ, который видит бардак в субъектах здравоохранения, настрадался от очередей в поликлиниках, в очередях к профильному медику, в ожидании операции, и законов, позволяющих воровать, например, приписки с целью получения денег из ФОСМС за невыполненную работу и тому подобное, или как заместитель ФОСМС украл миллиард, а им ничего за это не было до сих пор! Конечно, любому "крышу снесет" от такого бардака! Тут сколько возмущений по стране, за то, что штрафуют за все, особенно у кого нет денег наравне с богатыми пацанчиками, на крутых тачках! Надеюсь они деньги на улице не нашли, потому что деньги не валяются, их надо украсть при халатности жалостливого гос-ва!