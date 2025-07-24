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≡ Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52221
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 17:47
#15
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Цитата:
vofkakst:
Какую бредятину только не пишут..


Ну да, конечно: - один вы тут НЕ БРЕДЯТИН.

Цитата:
vofkakst:
поджав хвост спотыкаясь бежите к врачу


Не поджав, а ЗАПЛАТИВ ему и притом не маленькую сумму ( от 8 000 до 12 000 тенге) за один ТОЛЬКО ПЯТИ-ДЕСЯТИ минутный приём.
Так что он такой же ХАЛДЕЙ как и сантехник который за замену унитаза тоже берёт НЕМАЛЕНЬКУЮ сумму.

Цитата:
vofkakst:
жалуетесь анонимками, что скорая долго едет.


В деревне скорой - НЕТ.
На Крузак и вперёд в больницу, если что.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 17:57
#16
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Цитата:
Карачун:
сгоряча


Не сгоряча- а так оно и есть.
Все врачи лечат ПОЧТИ одинаково - ПРОТОКОЛ действии для всех одинаков.
Никогда не стремился лечь или попасть на приём к ПРОПИАРЕННЫМ врачам- всё в основном зависит от больного человека и его организма и внутреннего настроя на лечение: - если он принимает лекарства и системы и при этом бурчит о некачественном лечении и плохом обслуживании и о некомпетентности врачей и медсёстер - то не будет никакого толку от этого лечения- нету ВНУТРЕНЕГО настроя на выздоровления, то есть - ДУХА.

Цитата:
Карачун:
В медицине дефицит кадров,


А, где не ДЕФЕЦИТ ??
Комбайнеров- нет, водителей на КАМАЗ- тоже, водителей на мусоровоз- днём с огнём ищут, водителей на автобусы - тоже самое, сващиков - не хватает, скотников и телятниц с доярками - вообще никого не загонишь.
Врачей валом только в городе- в деревне их тоже нехватает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:05
#17
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Цитата:
Эл-починно:
Лишь не на вас лично учились, т


Ну на ком то надо: - они( хорошие врачи не с мамкиной письки такими вылезли, а учились и тренировались наверное тоже на КОМ ТО; кого то тоже резали и ошибались при этом)

Цитата:
Эл-починно:
это не только знания, но твёрдая рука.


"....сколько душ я загубил, сколько тел я порезал..." - прежде чем стал ХОРОШИМ хирургом со ЗНАНИЕМ дела и с ТВЁРДОЙ рукой.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4574
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:07
#18
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Цитата:
ACROS:
"....сколько душ я загубил, сколько тел я порезал..." - прежде чем стал ХОРОШИМ хирургом со ЗНАНИЕМ дела и с ТВЁРДОЙ рукой.


Это не по теме, это про дорожников.

ПС - да про психов избивающих врачей.

[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 19:10]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1710
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:12
#19
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Цитата:
ACROS:
Все врачи лечат ПОЧТИ одинаково - ПРОТОКОЛ действии для всех одинаков.

Не так давно, в прошлом году по-моему, привезли электротравму, 10кВ что ли через парня прошло, ногу спасти не удалось, но и руку ему почти все приговорили, вынесли вердикт "отнять", кроме одного, который сказал попробуем спасти, и спас. Так что..зря вы так. По разному они лечат, там где это "разное" действительно можно проявить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:12
#20
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Цитата:
Эл-починно:
это про дорожников.


Это кажеться из "Джентельменов удачи"- леоновская цитата из сцены встречи Шефа с подельниками.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:15
#21
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Цитата:
Карачун:
Так что..зря вы так


Не спорю: - САМОРОДКИ есть в любом деле: - на то они и ПРАВИЛА что бы были ИСКЛЮЧЕНИЯ: - Икар тоже ПЕРВЫМ полетел к Солнцу, потому вышел их этих правил.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4574
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:21
#22
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Цитата:
ACROS:
Не спорю: - САМОРОДКИ есть в любом деле:

Тут всё же больше опыт, знания, потом может и самородок стать. Вот только во врачебной практике, для таких самородков годы (от 6-до 10-ти) порой нужны. Причём, достигнув своих вершин, они также дальше пойдут... Куда, вопрос остаётся открытым.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1589
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:25
#23
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Цитата:
ACROS:
ЗАПЛАТИВ

Хорошо. Придя в магазин, ЗАПЛАТИВ за товар, вдруг вам нахамил продавец - вы получили автоматически право всечь промежду носа торгашу?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:31
#24
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Цитата:
vofkakst:
вы получили автоматически право всечь промежду носа торгашу?


А, почему вы это у МЕНЯ спрашиваете, я похож на человека который дерётся в магазинах и приёмных покоях или дал для этого повод?: - спросите у этого бедалаги который ударил врача- он вам лучше ответит.

Цитата://поджав хвост спотыкаясь бежите к врачу///-некоректный и неудачный пример.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1589
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:42
#25
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Цитата:
ACROS:
некоректный и неудачный пример

Отнюдь - вы занижаете значимость медработников, но (не дай боже) случись что - см. Цитируемый текст
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4574
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 18:43
#26
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Первый пункт, самый логичный. Просто не нужно смотреть на Европу. А просто принимать логичные, простые и справедливые законы. Не все граждане одинаковы. Нападение на врачей, учителей, работников службы социальной защиты, пожарных - приравнять как, нападение на полицейского. Потому что эти люди, социально уязвимы. И приравнивать или сравнивать их с быдлоразборками не корректно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8220
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 19:24
#27
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Цитата:
vofkakst:
вы занижаете значимость медработников

Цитата:
Эл-починно:
Не все граждане одинаковы.


Хорошо: - такой пример: против продавцов или продавщиц, тоже часто НЕАДЕКВАТНЫЕ люди типа этого бедалаги, совершают ПРОТИПРАВНЫЕ действия- ругань с матом, оскорбления, удары, избиения, ограбления и так далее и предположим что большинство СМИ, и даже такие как наша "НГ" ВДРУГ стали об этом ЧАСТО писать и показывать по телевидению на "Хабаре", по "КТК", по "Казахстану" и об этом советники при Президенте стали докладывать ему.
Токаев издаст Указ персонально " Об усилении ответственности за нападении на продавцов" ???
Это будет: просто принимать логические , простые и справедливые Законы ??


quote]Эл-починно:
эти люди, социально уязвим

Чем они СОЦИАЛЬНО уязвлены???
Тем что:
Зарплата- им каждый год индексируется и поднимается.
Пенсия- пожарные как и менты уходят в 45 лет и с хорошим пенсионом.
Им каждый год в отпуск выделяется - соц.курортное лечение за счёт государства, то есть за нас с вами счёт.
В календаре для них есть специальная праздничная профессиональная дата- в этот день им поют песни, аплодируют, им вручаются премии, подарки, грамоты,звания, регалии, ордена и медали.
Они НИЧЕМ не ОБДЕЛЕНЫ и окружены поным ВНИМАНИЕМ и ЗАБОТОЙ со стороны государства.
Как при этом они могут быть - социально УЯЗВИМЫ ???
Ах, да забыл: - ДРАКОНОВСКИЕ расценки врачей за 5-10 минутные приёмы- если только с этой стороны они УЯЗВИМЫ, то да конечно- они социально УЯЗВЛЕНЫ..
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4574
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 19:32
#28
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Цитата:
ACROS:
такой пример: против продавцов или продавщиц

Цитата:
ACROS:
Токаев издаст Указ персонально " Об усилении ответственности за нападении на продавцов" ???

Не несите бред. Магазин может самостоятельно обеспечить свою безопасность. Во первых, это коммерческое учреждение. А во вторых, не входит в группу социально уязвимых. Не путайте мягкое с приятным. Цитата:
ACROS:
Чем они СОЦИАЛЬНО уязвлены??? Тем что:

Им приходится ежедневно сталкиваться с особями, среди которых есть не совсем социальные, скажем так. Потом выезжают по вызову, не зная к кому. Был же уже случай с медсестрой...
Давайте мух и котлеты отдельно...

ПС - все мною выше перечисленные, как правило госслужащие, общаются с по долгу службы, с различным контингентом, в том числе и быдлом. Не нужно сравнивать с магазинами, где "хозяин" при случае и охрану организовать может.

[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 20:36]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
997
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 19:36
#29
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Не надо кивать на Европу! И ужесточать законы, не разбираясь в причинах! Нужно выявить причину нападения на медиков, поскольку это неспроста бьют! Значит есть причина, поэтому гос-во как указано в ст.1 Конституции, имея огромный штат мечтателей, болтунов обязано найти причину избиения врача! А причин может быть очень много, например ранее врач, даже работая в больнице и получая бюджетную зарплату, за деньги консультировал больного, и даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан, потому что казахстанская медицина работает по протоколу, для поддержания оставшегося здоровья за деньги, поступающие напрямую от клиентов, не из ОСМС, которая своевременно не перечисляет деньги! То есть врач получил деньги, но не научился лечить, а научили оказывать лишь услугу! В связи с этим не ужесточать нужно законы, а искать причину избиения врачей! Больше всего бьют за то, что медики не умеют оказывать квалифицированную медицинскую помощь, халатно относясь к своим обязанностям! Народ, который видит бардак в субъектах здравоохранения, настрадался от очередей в поликлиниках, в очередях к профильному медику, в ожидании операции, и законов, позволяющих воровать, например, приписки с целью получения денег из ФОСМС за невыполненную работу и тому подобное, или как заместитель ФОСМС украл миллиард, а им ничего за это не было до сих пор! Конечно, любому "крышу снесет" от такого бардака! Тут сколько возмущений по стране, за то, что штрафуют за все, особенно у кого нет денег наравне с богатыми пацанчиками, на крутых тачках! Надеюсь они деньги на улице не нашли, потому что деньги не валяются, их надо украсть при халатности жалостливого гос-ва!
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