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≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52220
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
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Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1587
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 23:48
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Хосподи, да когда это кончится?

У нормальных людей такое и не начинается...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8212
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 12:41
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Зачем мешать политику с мордобойством. Преступник должен сидеть в тюрьме!


По аналогии: не я ЭТО начал: - кстати, МУС в Гааге вашего и моего ( когда то) Путина В.В. обьявил ПРЕСТУПНИКОМ и выдал ордер на арест.
Значит вывод какой: - Путин должен СИДЕТЬ в тюрьме, так выходит по вашему ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8212
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 12:43
#32
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Цитата:
vofkakst:
нормальных людей такое и не начинается.


Осталось понять: - кто же входит в категорию- НОРМАЛЬНЫХ ??
Наверное чисто СУБЬЕКТИВНАЯ оценка и зависит прежде всего - от УГЛА зрения и МОТИВАЦИИ этого зрения.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1587
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 15:07
#33
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Цитата:
ACROS:
СУБЬЕКТИВНАЯ

Не спорю. Лично я для себя (глядя на других людей) понял, что если человек видит больше, чем есть на самом деле - он не шибко нормален. Поясню. Событие А:карманный боксер отправил в жесткий нокаут врача. Событие Б: военные действия на территории других государств. Чем связаны эти события? НИ-ЧЕМ! Внимание вопрос, уважаемые знатоки: какого ж черта эти события смешивать? "Вероломность" президента другой страны никаким боком сюда не вписывается.

Промытые пропагандистскими материалами головы всегда найдут, как притянуть одно к другому.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
996
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 25.07.25 - 15:55
#34
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Самое главное в этой статье идет речь о ужесточении наказания в отношении тех преступников, которые по тем или иным причинам посягают на здоровье, жизнь медика! При ужесточении наказания, нужно принять правильное, логическое и основанное на исследованиях, статистике, решении!Кто бы не говорил об ужесточении наказания нужно понимать, а за чей счет такой расклад, кто будет содержать и охранять преступников, на чьи деньги! А не проще ли сначала как говорит пословица: Семь раз отмерь, а потом отрежь", а уже потом принимать справедливое наказание, чтобы не получилось как с созданием ОСИ, или изданием закона с ОСВВ с собаками! Правительству и депутатам Парламента с бухты барахты нельзя принимать "сырые" Законы, чтобы народ, среди которых есть и здравомыслящие особи, не осуждал за поспешно принятые и потом неработающие законы в угоду кому-либо, чтобы усидеть в теплом месте, где кормят, поят и спать уложат за чужой счет!Ведь прежде чем принять справедливое и актуальное решение нужно, чтобы провести дополнительно народный референдум, чтобы потом не было печально и накладно за счет бюджета, который и так разворовывается, а наказание для хищников и взяточников просто условное! Если с коррупционерами не могут сладить, то что говорить! Поэтому прежде чем ужесточить наказание нужно искать и найти причину избиения медиков во всем гос-ве и это главное! Врач настоящий, а не услугодатель от медицины, у которого цель получить доход за счет больного, прежде чем лечить ведь обязательно найдет причину болезни, а тут, чтобы министерство "не плакало за невиновных медиков", решили через Правительство ужесточить закон! Народ наоборот ужесточиться, понимая, что коррупционеров жалостливое гос-во не карает жестко как нужно, чтобы отбить охоту раз и навсегда протягивать руки в казну или брать или давать взятки! Вот такая диалектика!
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1587
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 16:45
#35
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Цитата:
абике:

Особенно хорошо сказано про сырые законы. Референдум... Из-за каждого резонансного дела проводить тогда придется.

Первопричина - в чувстве тотальной безнаказанности и потребительском отношении.

Лично для меня - Врач (именно с большой буквы) - это не просто человек в белом халате. И какая бы спесь или наглость не сидела бы в человеке, никто не дает права бить человека. Очередь - на то и очередь. Все помнят только что, что врачи дают клятву Гиппократа. А о том, что врачи тоже люди - помнят не все. Врач тоже может быть уставшим, голодным, невыспавшимся. Даже если бы и резко ответил - это не повод отправлять человека на тот свет или в реанимацию. В большинстве своем врачи - это люди не самые спортивные, не каждый может дать отпор спортсмену-каратисту. Этим то и воспользовался мамкин рестлер.

В здании департамента полиции или КНБ он бы себя так проявил? Нет. И понятно почему. Даже если бы его провоцировали.

И пока такие уроды будут чувствовать свою безнаказанность - увы, такое будет продолжаться.

[Исправлено: vofkakst, 25.07.2025 - 16:50]
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