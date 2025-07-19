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Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52220
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 23:48
Цитата:
У нормальных людей такое и не начинается...
Эл-починно:
Хосподи, да когда это кончится?
Хосподи, да когда это кончится?
У нормальных людей такое и не начинается...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8212
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 12:41
Цитата:
По аналогии: не я ЭТО начал: - кстати, МУС в Гааге вашего и моего ( когда то) Путина В.В. обьявил ПРЕСТУПНИКОМ и выдал ордер на арест.
Значит вывод какой: - Путин должен СИДЕТЬ в тюрьме, так выходит по вашему ??
Эл-починно:
Зачем мешать политику с мордобойством. Преступник должен сидеть в тюрьме!
Зачем мешать политику с мордобойством. Преступник должен сидеть в тюрьме!
По аналогии: не я ЭТО начал: - кстати, МУС в Гааге вашего и моего ( когда то) Путина В.В. обьявил ПРЕСТУПНИКОМ и выдал ордер на арест.
Значит вывод какой: - Путин должен СИДЕТЬ в тюрьме, так выходит по вашему ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8212
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 12:43
Цитата:
Осталось понять: - кто же входит в категорию- НОРМАЛЬНЫХ ??
Наверное чисто СУБЬЕКТИВНАЯ оценка и зависит прежде всего - от УГЛА зрения и МОТИВАЦИИ этого зрения.
vofkakst:
нормальных людей такое и не начинается.
нормальных людей такое и не начинается.
Осталось понять: - кто же входит в категорию- НОРМАЛЬНЫХ ??
Наверное чисто СУБЬЕКТИВНАЯ оценка и зависит прежде всего - от УГЛА зрения и МОТИВАЦИИ этого зрения.
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 15:07
Цитата:
Не спорю. Лично я для себя (глядя на других людей) понял, что если человек видит больше, чем есть на самом деле - он не шибко нормален. Поясню. Событие А:карманный боксер отправил в жесткий нокаут врача. Событие Б: военные действия на территории других государств. Чем связаны эти события? НИ-ЧЕМ! Внимание вопрос, уважаемые знатоки: какого ж черта эти события смешивать? "Вероломность" президента другой страны никаким боком сюда не вписывается.
Промытые пропагандистскими материалами головы всегда найдут, как притянуть одно к другому.
ACROS:
СУБЬЕКТИВНАЯ
СУБЬЕКТИВНАЯ
Не спорю. Лично я для себя (глядя на других людей) понял, что если человек видит больше, чем есть на самом деле - он не шибко нормален. Поясню. Событие А:карманный боксер отправил в жесткий нокаут врача. Событие Б: военные действия на территории других государств. Чем связаны эти события? НИ-ЧЕМ! Внимание вопрос, уважаемые знатоки: какого ж черта эти события смешивать? "Вероломность" президента другой страны никаким боком сюда не вписывается.
Промытые пропагандистскими материалами головы всегда найдут, как притянуть одно к другому.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 996
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 25.07.25 - 15:55
Самое главное в этой статье идет речь о ужесточении наказания в отношении тех преступников, которые по тем или иным причинам посягают на здоровье, жизнь медика! При ужесточении наказания, нужно принять правильное, логическое и основанное на исследованиях, статистике, решении!Кто бы не говорил об ужесточении наказания нужно понимать, а за чей счет такой расклад, кто будет содержать и охранять преступников, на чьи деньги! А не проще ли сначала как говорит пословица: Семь раз отмерь, а потом отрежь", а уже потом принимать справедливое наказание, чтобы не получилось как с созданием ОСИ, или изданием закона с ОСВВ с собаками! Правительству и депутатам Парламента с бухты барахты нельзя принимать "сырые" Законы, чтобы народ, среди которых есть и здравомыслящие особи, не осуждал за поспешно принятые и потом неработающие законы в угоду кому-либо, чтобы усидеть в теплом месте, где кормят, поят и спать уложат за чужой счет!Ведь прежде чем принять справедливое и актуальное решение нужно, чтобы провести дополнительно народный референдум, чтобы потом не было печально и накладно за счет бюджета, который и так разворовывается, а наказание для хищников и взяточников просто условное! Если с коррупционерами не могут сладить, то что говорить! Поэтому прежде чем ужесточить наказание нужно искать и найти причину избиения медиков во всем гос-ве и это главное! Врач настоящий, а не услугодатель от медицины, у которого цель получить доход за счет больного, прежде чем лечить ведь обязательно найдет причину болезни, а тут, чтобы министерство "не плакало за невиновных медиков", решили через Правительство ужесточить закон! Народ наоборот ужесточиться, понимая, что коррупционеров жалостливое гос-во не карает жестко как нужно, чтобы отбить охоту раз и навсегда протягивать руки в казну или брать или давать взятки! Вот такая диалектика!
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 16:45
Цитата:
Особенно хорошо сказано про сырые законы. Референдум... Из-за каждого резонансного дела проводить тогда придется.
Первопричина - в чувстве тотальной безнаказанности и потребительском отношении.
Лично для меня - Врач (именно с большой буквы) - это не просто человек в белом халате. И какая бы спесь или наглость не сидела бы в человеке, никто не дает права бить человека. Очередь - на то и очередь. Все помнят только что, что врачи дают клятву Гиппократа. А о том, что врачи тоже люди - помнят не все. Врач тоже может быть уставшим, голодным, невыспавшимся. Даже если бы и резко ответил - это не повод отправлять человека на тот свет или в реанимацию. В большинстве своем врачи - это люди не самые спортивные, не каждый может дать отпор спортсмену-каратисту. Этим то и воспользовался мамкин рестлер.
В здании департамента полиции или КНБ он бы себя так проявил? Нет. И понятно почему. Даже если бы его провоцировали.
И пока такие уроды будут чувствовать свою безнаказанность - увы, такое будет продолжаться.
[Исправлено: vofkakst, 25.07.2025 - 16:50]
абике:
Особенно хорошо сказано про сырые законы. Референдум... Из-за каждого резонансного дела проводить тогда придется.
Первопричина - в чувстве тотальной безнаказанности и потребительском отношении.
Лично для меня - Врач (именно с большой буквы) - это не просто человек в белом халате. И какая бы спесь или наглость не сидела бы в человеке, никто не дает права бить человека. Очередь - на то и очередь. Все помнят только что, что врачи дают клятву Гиппократа. А о том, что врачи тоже люди - помнят не все. Врач тоже может быть уставшим, голодным, невыспавшимся. Даже если бы и резко ответил - это не повод отправлять человека на тот свет или в реанимацию. В большинстве своем врачи - это люди не самые спортивные, не каждый может дать отпор спортсмену-каратисту. Этим то и воспользовался мамкин рестлер.
В здании департамента полиции или КНБ он бы себя так проявил? Нет. И понятно почему. Даже если бы его провоцировали.
И пока такие уроды будут чувствовать свою безнаказанность - увы, такое будет продолжаться.
[Исправлено: vofkakst, 25.07.2025 - 16:50]
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