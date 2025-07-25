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Нефть есть, ее не может не быть - в Костанайской области новый виток поиска углеводородного сырья
Нефть есть, ее не может не быть - в Костанайской области новый виток поиска углеводородного сырья
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