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≡ Нефть есть, ее не может не быть - в Костанайской области новый виток поиска углеводородного сырья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52220
Нефть есть, ее не может не быть - в Костанайской области новый виток поиска углеводородного сырья
Отправлено: 25.07.25 - 15:48
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Искать собираются в Джангельдинском районе. Инициатива - частная, исходит от торгово-промышленной корпорации «Отнустик» (ЮКО). На недавнем заседании инвестиционного штаба Костанайской области обсуждали статус нефтяного проекта.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
486
Re: Нефть есть, ее не может не быть - в Костанайской области...
Отправлено: 25.07.25 - 15:48
#1
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Скорее всего в Советское время все давно разведано и соответствующие материалы лежат в московских кабинетах, геология работала на совесть
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
614
Нефть есть, ее не может не быть - в Костанайской области новый виток поиска углеводородного сырья
Отправлено: 25.07.25 - 16:12
#2
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Цитата:
ОГПУ:
лежат в московских кабинетах


Не только там. Знакомый профессор рассказывал, как на излёте СССР он с коллегами поехал на международную (не помню, где именно она проходила) научную конференцию. И в составе казахстанской делегации был геолог, а при нём карта со всеми разведанными месторождениями и рассчитанными запасами. То есть именно профессиональная карта. Так вот, один британец так захлёбывался обильно текущей слюной, так её выпрашивал (ну, чисто из научного интереса), что наш геолог таки подарил карту зарубежному коллеге. Все оставшиеся до закрытия конференции дни, этот британец не выпускал её из рук, даже есть и в туалет с ней ходил, чтоб не дай боже, никто не спёр.
Это просто дополнительные штрихи к картине наших несметных богатств.

[Исправлено: Елена Пикельная, 25.07.2025 - 16:14]
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