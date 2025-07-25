Отправлено: - 16:12

ОГПУ:

лежат в московских кабинетах

[Исправлено: Елена Пикельная, 25.07.2025 - 16:14]

Цитата:Не только там. Знакомый профессор рассказывал, как на излёте СССР он с коллегами поехал на международную (не помню, где именно она проходила) научную конференцию. И в составе казахстанской делегации был геолог, а при нём карта со всеми разведанными месторождениями и рассчитанными запасами. То есть именно профессиональная карта. Так вот, один британец так захлёбывался обильно текущей слюной, так её выпрашивал (ну, чисто из научного интереса), что наш геолог таки подарил карту зарубежному коллеге. Все оставшиеся до закрытия конференции дни, этот британец не выпускал её из рук, даже есть и в туалет с ней ходил, чтоб не дай боже, никто не спёр.Это просто дополнительные штрихи к картине наших несметных богатств.