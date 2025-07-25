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≡ Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для автобуса № 120 начинается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52220
Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для автобуса № 120 начинается в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 14:21
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24 июля состоялось подготовительное заседание. На нем руководитель ИП "Брунер" Александр БРУНЕР заявил, что убытки компании с 1 по 21 июля, то есть за три недели после введения нового маршрута, составили 6 млн тенге.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
176
Re: Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для...
Отправлено: 25.07.25 - 14:21
#1
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Цитата:
В какой-то момент судья Жанбекова сказала: если перевозчику не хватает денег, он может отдать маршрут другому.

Источник:
Может конечно. Но пассажирам тоже удобней был прежний маршрут. Можно было в черте города сесть в автобус и не надо было добраться до Автовокзала, лишняя трата времени и денег. Можно же пойти людям навстречу
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1587
Re: Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для...
Отправлено: 25.07.25 - 15:31
#2
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Вот когда эти умники пересядут со служебных авто на автобусы, которые они так восхваляют (коробки на 23 человеко-места), постоят в жару без намека на тень под стеклянной остановкой, только тогда они хоть на маааааааленькую часть станут ближе к нам, простым обывателям, которым приходится на себе переносить их инновационно-революционные идеи.
До этого момента судиться - ну просто нет смысла. На бумаге то оно всегда все хорошо и красиво. А в реалии они и не пытаются вникнуть
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