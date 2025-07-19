Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...

Отправлено: - 15:55

Самое главное в этой статье идет речь о ужесточении наказания в отношении тех преступников, которые по тем или иным причинам посягают на здоровье, жизнь медика! При ужесточении наказания, нужно принять правильное, логическое и основанное на исследованиях, статистике, решении!Кто бы не говорил об ужесточении наказания нужно понимать, а за чей счет такой расклад, кто будет содержать и охранять преступников, на чьи деньги! А не проще ли сначала как говорит пословица: Семь раз отмерь, а потом отрежь", а уже потом принимать справедливое наказание, чтобы не получилось как с созданием ОСИ, или изданием закона с ОСВВ с собаками! Правительству и депутатам Парламента с бухты барахты нельзя принимать "сырые" Законы, чтобы народ, среди которых есть и здравомыслящие особи, не осуждал за поспешно принятые и потом неработающие законы в угоду кому-либо, чтобы усидеть в теплом месте, где кормят, поят и спать уложат за чужой счет!Ведь прежде чем принять справедливое и актуальное решение нужно, чтобы провести дополнительно народный референдум, чтобы потом не было печально и накладно за счет бюджета, который и так разворовывается, а наказание для хищников и взяточников просто условное! Если с коррупционерами не могут сладить, то что говорить! Поэтому прежде чем ужесточить наказание нужно искать и найти причину избиения медиков во всем гос-ве и это главное! Врач настоящий, а не услугодатель от медицины, у которого цель получить доход за счет больного, прежде чем лечить ведь обязательно найдет причину болезни, а тут, чтобы министерство "не плакало за невиновных медиков", решили через Правительство ужесточить закон! Народ наоборот ужесточиться, понимая, что коррупционеров жалостливое гос-во не карает жестко как нужно, чтобы отбить охоту раз и навсегда протягивать руки в казну или брать или давать взятки! Вот такая диалектика!