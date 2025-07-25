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Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для автобуса № 120 начинается в Костанае
Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для автобуса № 120 начинается в Костанае
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