Re: Судебный процесс по делу о возврате старого маршрута для...

Отправлено: - 15:31

Вот когда эти умники пересядут со служебных авто на автобусы, которые они так восхваляют (коробки на 23 человеко-места), постоят в жару без намека на тень под стеклянной остановкой, только тогда они хоть на маааааааленькую часть станут ближе к нам, простым обывателям, которым приходится на себе переносить их инновационно-революционные идеи.

До этого момента судиться - ну просто нет смысла. На бумаге то оно всегда все хорошо и красиво. А в реалии они и не пытаются вникнуть