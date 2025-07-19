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≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52218
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
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Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1583
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 23:48
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Хосподи, да когда это кончится?

У нормальных людей такое и не начинается...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8211
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 12:41
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Зачем мешать политику с мордобойством. Преступник должен сидеть в тюрьме!


По аналогии: не я ЭТО начал: - кстати, МУС в Гааге вашего и моего ( когда то) Путина В.В. обьявил ПРЕСТУПНИКОМ и выдал ордер на арест.
Значит вывод какой: - Путин должен СИДЕТЬ в тюрьме, так выходит по вашему ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8211
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 12:43
#32
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Цитата:
vofkakst:
нормальных людей такое и не начинается.


Осталось понять: - кто же входит в категорию- НОРМАЛЬНЫХ ??
Наверное чисто СУБЬЕКТИВНАЯ оценка и зависит прежде всего - от УГЛА зрения и МОТИВАЦИИ этого зрения.
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