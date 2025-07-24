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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
Проголосовал за 4 пункт, только из-за того что почувствовал себя человеком ВТОРОГО сорта:- чем то ДИСКРМИНАЦИОННЫМ запахло и ущемлением своих прав на защиту своего здоровья, достоинства и своей личной и общественной безопасности.
В связи с этим вопрос: - в связи с доминациеи одной профессии над другими, наверное и Конституцию РК надо подстраивать конкретно под медиков ???
В связи с этим вопрос: - в связи с доминациеи одной профессии над другими, наверное и Конституцию РК надо подстраивать конкретно под медиков ???
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 23:13
Цитата:
А что вы чувствуете, зная, что за нападение на полицейского вам по закону влетит сильнее, чем за нападение на обычного человека?
ACROS:
Проголосовал за 4 пункт, только из-за того что почувствовал себя человеком ВТОРОГО сорта:- чем то ДИСКРМИНАЦИОННЫМ запахло
Проголосовал за 4 пункт, только из-за того что почувствовал себя человеком ВТОРОГО сорта:- чем то ДИСКРМИНАЦИОННЫМ запахло
А что вы чувствуете, зная, что за нападение на полицейского вам по закону влетит сильнее, чем за нападение на обычного человека?
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 23:31
Цитата:
Ничего не чувствую: - во первых я никогда на него не нападу, во вторых- случаи нападения именно на медиков- ЕДИНИЧНЫ ( в общей статистике нападения на граждан) и эти единичные случаи - необоснованно РАЗРЕКЛАМИРОВАНЫ и ПРОПИАРЕНЫ самими СМИ ( на продавцов наверное нападении в разы больше, и почему то и СМИ и Президент НЕ РЕАГИРУЮТ на это)
По поводу ответственности за покушение на полицейских: - тут всё ровно- эти люди априори в отличие от тех же медиков, с момента принятия присяги работают в основном со спецконтингентом и по сути - СМЕРТНИКИ- они рискуют КАЖДЫЙ день получить или пулю или удар ножа.
Поэтому для них- высокая зарплата, ранняя пенсия, и двойной срок.
maxsaf:
вам по закону влетит сильнее,
вам по закону влетит сильнее,
Ничего не чувствую: - во первых я никогда на него не нападу, во вторых- случаи нападения именно на медиков- ЕДИНИЧНЫ ( в общей статистике нападения на граждан) и эти единичные случаи - необоснованно РАЗРЕКЛАМИРОВАНЫ и ПРОПИАРЕНЫ самими СМИ ( на продавцов наверное нападении в разы больше, и почему то и СМИ и Президент НЕ РЕАГИРУЮТ на это)
По поводу ответственности за покушение на полицейских: - тут всё ровно- эти люди априори в отличие от тех же медиков, с момента принятия присяги работают в основном со спецконтингентом и по сути - СМЕРТНИКИ- они рискуют КАЖДЫЙ день получить или пулю или удар ножа.
Поэтому для них- высокая зарплата, ранняя пенсия, и двойной срок.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 00:01
Цитата:
Медики спасают жизни. Спасённый один медик это десятки спасённых жизней. Убитый один медик это десятки умерших. По моему вполне логично, что жизнь медика в среднем ценнее жизни обычных людей. Охранника на заправке заменят на следующий день, а хирурга надо учить десять лет, потом практика ещё двадцать.
ACROS:
эти люди априори в отличие от тех же медиков
эти люди априори в отличие от тех же медиков
Медики спасают жизни. Спасённый один медик это десятки спасённых жизней. Убитый один медик это десятки умерших. По моему вполне логично, что жизнь медика в среднем ценнее жизни обычных людей. Охранника на заправке заменят на следующий день, а хирурга надо учить десять лет, потом практика ещё двадцать.
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 08:04
Цитата:
Придёт другой, третий, ...десятый хирург- не Боги горшки обжигают- пара операции и вуа"ля:- получился такой же хирург, даже ещё лучше, как говориться:"...отряд не заметил потери бойца...", да и в свете ИИ это уже НЕАКТУАЛЬНЫЙ вопрос.
Да и сегодняшние медики- это ЗАЖРАВШИЕ люди на волне халявных и БЕСТОЛКОВЫХ и главное - НЕПОНЯТНЫХ отчислении ОСМС и банального валового ПОДУШЕВНОГО финансирования больниц- и тем более медик из частного сектора- это прежде всего ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ видящий в КАЖДОМ пациенте- прежде всего курочку с золотыми яйцами.
Так что РОМАНТИРЗИРОВАТЬ и ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ их не надо.
Они превратились в РЕМЕСЛЕННИКОВ.
maxsaf:
а хирурга надо учить десять лет, потом практика ещё двадцать.
а хирурга надо учить десять лет, потом практика ещё двадцать.
Придёт другой, третий, ...десятый хирург- не Боги горшки обжигают- пара операции и вуа"ля:- получился такой же хирург, даже ещё лучше, как говориться:"...отряд не заметил потери бойца...", да и в свете ИИ это уже НЕАКТУАЛЬНЫЙ вопрос.
Да и сегодняшние медики- это ЗАЖРАВШИЕ люди на волне халявных и БЕСТОЛКОВЫХ и главное - НЕПОНЯТНЫХ отчислении ОСМС и банального валового ПОДУШЕВНОГО финансирования больниц- и тем более медик из частного сектора- это прежде всего ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ видящий в КАЖДОМ пациенте- прежде всего курочку с золотыми яйцами.
Так что РОМАНТИРЗИРОВАТЬ и ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ их не надо.
Они превратились в РЕМЕСЛЕННИКОВ.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 08:49
Цитата:
Если уж сравнивать, то по мне так латифундисты и прочие директора КХ - зажравшимися поболее кажутся, чем врачи, да и заменить их намного проще.
ACROS:
Да и сегодняшние медики- это ЗАЖРАВШИЕ люди
Да и сегодняшние медики- это ЗАЖРАВШИЕ люди
Если уж сравнивать, то по мне так латифундисты и прочие директора КХ - зажравшимися поболее кажутся, чем врачи, да и заменить их намного проще.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 12:30
Цитата:
К сведению: - среди к/х нет - директоров, там поголовно все- ГЛАВЫ, так гласит Закон.
Директора - это среди ТО-шек и АО-шек.
Цитата:
Да есть такие среди моих коллег, что правда то правда: - возомнили себя замом Бога на Земле: - пинком открывают дверь акима района, и этот аким у него на побегушках, но обратно же если по статистике- то в процентах их- тысячная доля среди населения страны, так что это для страны НЕ КРИТИЧНО, тем более они всё больше отходят от дел по возрасту: - передают дело или детям, внукам или же зятьям и дочерям, если же нет никого или дети не хотят заниматься с/х, то продают хозяйство.
maxsaf:
прочие директора КХ
прочие директора КХ
К сведению: - среди к/х нет - директоров, там поголовно все- ГЛАВЫ, так гласит Закон.
Директора - это среди ТО-шек и АО-шек.
Цитата:
maxsaf:
зажравшимися поболее кажутся
зажравшимися поболее кажутся
Да есть такие среди моих коллег, что правда то правда: - возомнили себя замом Бога на Земле: - пинком открывают дверь акима района, и этот аким у него на побегушках, но обратно же если по статистике- то в процентах их- тысячная доля среди населения страны, так что это для страны НЕ КРИТИЧНО, тем более они всё больше отходят от дел по возрасту: - передают дело или детям, внукам или же зятьям и дочерям, если же нет никого или дети не хотят заниматься с/х, то продают хозяйство.
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 12:39
Сегодня в затобольске проходила спортакиада среди больниц области. Очень много молодёжи. Был футбол, бег, силовые виды, мас-рестлинг. Меня тоже пригласили как ветерана спорта)
Так там куча спортивных ребят. Они бы того хулигана за секунду уложили бы, просто он им не попался. Повезло ему.
Так там куча спортивных ребят. Они бы того хулигана за секунду уложили бы, просто он им не попался. Повезло ему.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 12:40
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 12:42
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