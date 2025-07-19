Отправлено: - 12:41

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Зачем мешать политику с мордобойством. Преступник должен сидеть в тюрьме!

Цитата:По аналогии: не я ЭТО начал: - кстати, МУС в Гааге вашего и моего ( когда то) Путина В.В. обьявил ПРЕСТУПНИКОМ и выдал ордер на арест.Значит вывод какой: - Путин должен СИДЕТЬ в тюрьме, так выходит по вашему ??