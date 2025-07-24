Отправлено: - 23:13

ACROS:

Проголосовал за 4 пункт, только из-за того что почувствовал себя человеком ВТОРОГО сорта:- чем то ДИСКРМИНАЦИОННЫМ запахло

Цитата:А что вы чувствуете, зная, что за нападение на полицейского вам по закону влетит сильнее, чем за нападение на обычного человека?