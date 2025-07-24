Отправлено: - 08:13

Дантист:

И где здесь важные изменения?

111:

русским как то это не совсем обычно.

Цитата:То что министр позволит КАЖДОЙ школе когда проводить торжественную линейку: - или ПЕРВОГО сентября или же ВТОРОГО сентября- вот и все ВАЖНЫЕ изменения, а остальное - по плану.Цитата:Лет пятьдесять назад, как правило, было всё ровно НАОБОРОТ: - казахи ПОГОЛОВНО шли в русскую школу.Всё течёт- всё меняется.