«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 24.07.25 - 12:03
Кампус университета штата Миннесота (США) планируют разместить на территории бывшего КСХИ. Об этом 23 июля во время инспектирования городских дорог и парков сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Читать новость
abaika95: помнится в ско тоже есть какой то американский филиал универа
сейчас там кроме сотрудников "университета" больше никого не пускают) из первых уст инфа. а потом находят лабораторных комаров с номерами на крыльях, однако здравствуйте) совпадение? неет, даже не теория заговора - а новый кампус.
Представил!!! Есть этакий человек, отлавливающий!!! каждого комара до которого может дотянуться его рука и разглядывающий его крылья (видимо в микроскоп) на предмет нахождения там лабораторного номера. Не знаю, я бы такому человеку сразу "поверил" что бы он ни сказал.
ПолиграфЪ Боярышников: по любому после СВО в связи с большой убылью населения в России Путин начнёт собирать народ , с Казахстана выедут примерно 3000000 чел.
кому выезжать? старики одни остались) Цитата:
директор пляжа: сейчас там кроме сотрудников "университета" больше никого не пускают) из первых уст инфа. а потом находят лабораторных комаров с номерами на крыльях, однако здравствуйте)
ну не наврядле в универе проводили бы разработки или биологические исследования Цитата:
Карачун: Есть этакий человек, отлавливающий!!! каждого комара до которого может дотянуться его рука и разглядывающий его крылья (видимо в микроскоп) на предмет нахождения там лабораторного номера. Не знаю, я бы такому человеку сразу "поверил" что бы он ни сказал.
в 50-60ые во флориде (сша) проводились исследования по выведению опасных малярийных комаров для заброса их на кубу дабы насолить режиму кастро уничтожая там население парарельно цру разрабатывало био оружие по уничтожению посевов сахарного тростника на кубе, и картофеля вводили эмбарго на завоз на кубу техники и медикаментов сша очень обижены были за провал в заливе себя же (свиней) не поверил бы, подумал бы что это все сказки с рен тв если бы сам не прочитал книгу американского исследователя цру бывшего сотрудника гос департамента сша Уильяма Блама "Убийство демократии"
abaika95: проводились исследования по выведению опасных малярийных комаров
Я правильно понимаю что с комарами, тростником и картошкой у них ничего не вышло? Можно конечно как угодно относиться к американцам, но я так полагаю что за эти 60-70 лет им уже не единожды объяснили что есть два варианта: 1) То что мы разработаем будет иметь эффективность примерно равную нулю. Все эти комары просто проиграют в конкурентной борьбе "местным", ну и может там человек десять чихнет лишний раз. 2) Нам таки удастся сделать что-то реально эффетивное, но в этом случае эти комары окажутся у нас же в америке и чихать начнем уже мы. Да в 50-60-х на волне ошеломительных успехов в биотехнологиях, преимущественно в отношении выращивания жратвы, им действительно могло казаться что нечто подобное с комарами может получится. Но как бы уже 60 лет прошло, а у них по-прежнему самый ходовой метод это гражданская война. То есть я подозреваю что ребята ничего лучше и эффективнее так и не выдумали.
Карачун: 1) То что мы разработаем будет иметь эффективность примерно равную нулю. Все эти комары просто проиграют в конкурентной борьбе "местным", ну и может там человек десять чихнет лишний раз.
На острове Занзибар полностью истребили мух цеце, применив метод стерилизации самцов мух облучением и последующего выпуска их в дикую природу для спаривания с самками. В результате этого процесса, самки, спарившиеся с такими самцами, не давали потомства, что привело к постепенному исчезновению популяции мух цеце.
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