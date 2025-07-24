Re: День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в...

Отправлено: - 15:51

Ой спасибо! Оставили возможность отметить начало школы, прогресс очевиден! Удивляюсь чиновникам, которые не подозревали даже, что и без их согласия этот день всегда был праздником, особенно для первоклашек.