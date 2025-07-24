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≡ День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в сентябре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52217
День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в сентябре
Отправлено: 24.07.25 - 15:51
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Новый учебный год традиционно начнётся 1 сентября и завершится 25 мая. Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал об изменении, которое ждёт казахстанские школы в начале предстоящего учебного года.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1465
Re: День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в...
Отправлено: 24.07.25 - 15:51
#1
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Ой спасибо! Оставили возможность отметить начало школы, прогресс очевиден! Удивляюсь чиновникам, которые не подозревали даже, что и без их согласия этот день всегда был праздником, особенно для первоклашек.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1465
Re: День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в...
Отправлено: 24.07.25 - 18:00
#2
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И где здесь важные изменения? Как говорится, лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Re: День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в...
Отправлено: 24.07.25 - 20:58
#3
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Да, мы в казахскую школу, нам русским как то это не совсем обычно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
Re: День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:04
#4
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Цитата:
111:
Да, мы в казахскую школу, нам русским как то это не совсем обычно..

Ты на курсы казахского записался?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12068
Re: День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в...
Отправлено: 25.07.25 - 00:05
#5
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Цитата:
maxsaf:
Ты на курсы казахского записался?

Цитата:
111:
мы в казахскую школу,

---Исходя из его логики и стилю письма -он идёт учится вместе с сыном :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в сентябре
Отправлено: 25.07.25 - 00:25
#6
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Цитата:
Гога:
Исходя из его логики и стилю письма -он идёт учится вместе с сыном

Хотя на самом деле он туда сыночка запихал, а сам решил дома отсидеться 8-)
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