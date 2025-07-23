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abaika95:

это же у елены Д строители бастовали и на кранах разбивались? мало этого для сноса их с рынка?

Цитата:"Не суди и не судим будешь" Эта фраза происходит из Нагорной проповеди Иисуса Христа и призывает к милосердию, снисхождению и воздержанию от осуждения ближних