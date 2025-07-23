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≡ "Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52217
"Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
Отправлено: 23.07.25 - 20:28
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Представители госорганов прокомментировали как продажу ТОО "Елена Д" помещений подвала частному лицу, так и то, что новый владелец помещений врезал санузел и электросети своей студии в общедомовые коммуникации.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
995
Re: "Сделки противоречат закону" - На процессе о...
Отправлено: 23.07.25 - 20:28
#1
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Бессмысленная толкотня! Сизифов труд! Нет решения собрания собственников до продажи подвала (нежилого помещения) в частную собственность Глинкину!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18306
Re: "Сделки противоречат закону" - На процессе о...
Отправлено: 24.07.25 - 12:00
#2
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ниче не понял
глинкина затопило в подвале который он арендует и он еще пошел права качать требуя с жильцов оплаты ущерба?

оборзели нет уже в край ?

застройщики тоже уже ахирели сдают подвалы предназначенные для функционирования дома как свое имущество всем подряд а жильцы еще крайние потом должны быть?
гоните вы вшею этих застройщиков
мафиозы какие то
управы все найти не могут на них

это же у елены Д строители бастовали и на кранах разбивались? мало этого для сноса их с рынка?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2275
Re: "Сделки противоречат закону" - На процессе о...
Отправлено: 25.07.25 - 00:02
#3
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Цитата:
abaika95:
это же у елены Д строители бастовали и на кранах разбивались? мало этого для сноса их с рынка?

"Не суди и не судим будешь" Эта фраза происходит из Нагорной проповеди Иисуса Христа и призывает к милосердию, снисхождению и воздержанию от осуждения ближних
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