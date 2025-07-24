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"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52217
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
Отправлено: 24.07.25 - 16:32
4 июля этого года жительнице Костаная Асель КУАНЫШБАЕВОЙ провели круговую липосакцию в частной клинике «Kes Clinic». Уже 7 июля, после ухудшения самочувствия, она была госпитализирована в больницу. Родные девушки считают, что причиной стало тяжёлое осложнение после операции, проведённой в клинике.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1728
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 16:32
Недавно в инсте видел зверюгу,которая у них сразу и ребра отрезала,и грудь уменьшила и зад откачала! И через неделю бегала уже! И ниче!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3795
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 17:22
Хочешь худеть, значит нужен дефицит калорий. Надо просто меньше есть и больше двигаться. Рецепт простой и 100% безопасный для здоровья. Откачка жира, даст лишь кратковременный эффект. А тут еще и кишку прокололи при откачке жира. При перитоните процент смертности очень высокий.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45577
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:10
Полненькая через чур наверно была..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28252
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
Отправлено: 24.07.25 - 21:15
Цитата:
А чё делать если жрать хочется, что аж сил нет терпеть?
юля елиссева:
Надо просто меньше есть и больше двигаться
Надо просто меньше есть и больше двигаться
А чё делать если жрать хочется, что аж сил нет терпеть?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4568
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
Отправлено: 24.07.25 - 21:19
Вот теперь все расходы за лечение в городской больнице, с неё и востребовать. Ибо нефиг. Жрать меньше надо и больше двигаться. А так сама спровоцировала данное явление. Оно прям так нужно и важно было? Деньги девать некуда? Так пожертвуй на доброе дело лучше - здоровее останешся.
ПС- уроком на будущее да и другим недалёким, будет. Любое хирургическое вмешательство несёт опасность тех или иных побочных эффектов и скрытых опасностей.
[Исправлено: Эл-починно, 24.07.2025 - 22:22]
ПС- уроком на будущее да и другим недалёким, будет. Любое хирургическое вмешательство несёт опасность тех или иных побочных эффектов и скрытых опасностей.
[Исправлено: Эл-починно, 24.07.2025 - 22:22]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3795
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:27
Цитата:
Жри, сколько влезет, но расходуй калорий больше чем сожрал.
maxsaf:
А чё делать если жрать хочется, что аж сил нет терпеть?
А чё делать если жрать хочется, что аж сил нет терпеть?
Жри, сколько влезет, но расходуй калорий больше чем сожрал.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8206
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 23:14
Цитата:
Всё верно на 100%.
Цитата:
Цитата:
Не понимаю их, кто хочет ОБМАНУТЬ мать-природу: - если ты толстая и некрасивая или же худенькая и выглядишь как топ-модель- это СУДЬБА и "виноваты" в этом ПАПА и МАМА. Тут уже НИЧЕГО не поделаешь: - даже если операция и прошло бы УСПЕШНО, то через пару месяцев обратно же будешь такой же ТОЛСТОЙ и НЕКРАСИВОЙ.
Цитата:
Наверное: наличие троих детей, временная нетрудоспосбность, проблеммы после развода и самое главное- ОТСУТСТВИЯ мозгов - способствует ГЛУПОМУ транжириванию денег на устранение того что дано самой природой- ЗДОРОВЬЯ.
Была может быть: толстой и некрасивой, но ЗДОРОВОЙ.
Теперь она - СТОПРОЦЕНТНЫЙ инвалид и как будет поднимать ТРОИХ детей, её мать не вечная.
юля елиссева:
Надо просто меньше есть и больше двигаться.
Надо просто меньше есть и больше двигаться.
Всё верно на 100%.
Цитата:
maxsaf:
если жрать хочется
если жрать хочется
Цитата:
юля елиссева:
Жри, сколько влезет,
Жри, сколько влезет,
Не понимаю их, кто хочет ОБМАНУТЬ мать-природу: - если ты толстая и некрасивая или же худенькая и выглядишь как топ-модель- это СУДЬБА и "виноваты" в этом ПАПА и МАМА. Тут уже НИЧЕГО не поделаешь: - даже если операция и прошло бы УСПЕШНО, то через пару месяцев обратно же будешь такой же ТОЛСТОЙ и НЕКРАСИВОЙ.
Цитата:
Эл-починно:
Деньги девать некуда
Деньги девать некуда
Наверное: наличие троих детей, временная нетрудоспосбность, проблеммы после развода и самое главное- ОТСУТСТВИЯ мозгов - способствует ГЛУПОМУ транжириванию денег на устранение того что дано самой природой- ЗДОРОВЬЯ.
Была может быть: толстой и некрасивой, но ЗДОРОВОЙ.
Теперь она - СТОПРОЦЕНТНЫЙ инвалид и как будет поднимать ТРОИХ детей, её мать не вечная.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2275
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 23:58
Цитата:
надо было откаченный жир из живота закачать в головной мозг, скорее всего там дефицит коллодии
юля елиссева:
Откачка жира, даст лишь кратковременный эффект.
Откачка жира, даст лишь кратковременный эффект.
надо было откаченный жир из живота закачать в головной мозг, скорее всего там дефицит коллодии
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