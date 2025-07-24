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≡ Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52217
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8206
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
#1
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Проголосовал за 4 пункт, только из-за того что почувствовал себя человеком ВТОРОГО сорта:- чем то ДИСКРМИНАЦИОННЫМ запахло и ущемлением своих прав на защиту своего здоровья, достоинства и своей личной и общественной безопасности.

В связи с этим вопрос: - в связи с доминациеи одной профессии над другими, наверное и Конституцию РК надо подстраивать конкретно под медиков ???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 23:13
#2
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Цитата:
ACROS:
Проголосовал за 4 пункт, только из-за того что почувствовал себя человеком ВТОРОГО сорта:- чем то ДИСКРМИНАЦИОННЫМ запахло

А что вы чувствуете, зная, что за нападение на полицейского вам по закону влетит сильнее, чем за нападение на обычного человека?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8206
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 23:31
#3
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Цитата:
maxsaf:
вам по закону влетит сильнее,


Ничего не чувствую: - во первых я никогда на него не нападу, во вторых- случаи нападения именно на медиков- ЕДИНИЧНЫ ( в общей статистике нападения на граждан) и эти единичные случаи - необоснованно РАЗРЕКЛАМИРОВАНЫ и ПРОПИАРЕНЫ самими СМИ ( на продавцов наверное нападении в разы больше, и почему то и СМИ и Президент НЕ РЕАГИРУЮТ на это)

По поводу ответственности за покушение на полицейских: - тут всё ровно- эти люди априори в отличие от тех же медиков, с момента принятия присяги работают в основном со спецконтингентом и по сути - СМЕРТНИКИ- они рискуют КАЖДЫЙ день получить или пулю или удар ножа.
Поэтому для них- высокая зарплата, ранняя пенсия, и двойной срок.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 00:01
#4
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Цитата:
ACROS:
эти люди априори в отличие от тех же медиков

Медики спасают жизни. Спасённый один медик это десятки спасённых жизней. Убитый один медик это десятки умерших. По моему вполне логично, что жизнь медика в среднем ценнее жизни обычных людей. Охранника на заправке заменят на следующий день, а хирурга надо учить десять лет, потом практика ещё двадцать.
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