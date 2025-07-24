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≡ «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52217
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 17:20
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23 июля в Костанае оценками ситуации и предложениями на тему «что делать?» обменялись представители грузоперевозчиков, пограничной службы, ДГД, прокуратуры, местной власти, областной палаты предпринимателей. Все свелось пока к одной мере. И то отсроченной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 17:20
#1
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У наших чинуш как всегда, все нормально.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1579
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 18:05
#2
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Стесняюсь спросить, а нахрена нужна электронная очередь, Броня (равно и оплата за нее) , если
Цитата:
ответственно заявляю, ожидание до 6-7 часов, не более
.

Для чего вводится лишний электронно-цифровой костыль?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16763
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 20:37
#3
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Цитата:
С нашего пункта сотрудники способны выпускать в сутки до 400 машин, но прием их по ту строну границы с РФ снизился до 300 единиц. И тенденция эта сохраняется, что грузоперевозчикам надо учитывать.


Думаю осталось не долго всё сваливать на Россию.
Кто ездит хотя бы в Челябинск они видят что на стороне РФ идёт грандиозная стройка. Они расширяются наверно в три раза, строят огромные площадки, новые боксы для рентгена где буквально его проходишь за 10 мин. Такую скорость я только в Европе встречал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16763
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:42
#4
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Кстати со стороны РФ на Бугристом продолжается криминал. Всякие перекупы бронируют места. И перепродают.. (задолбали они) Скорей всего работают на пару с местным оператором в Троицке.

РS. ВЫ бы все руководители Транспортных компаний города собрались бы и написали бы жалобу в Москву. Че за бардак. Какие то 90е года что ли.

[Исправлено: Vit, 24.07.2025 - 20:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:49
#5
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Цитата:
Vit:


Цитата:
Думаю осталось не долго всё сваливать на


Да, потом опять война, я уж как нибудь доживу тут, а не на своей Родине
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
#6
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Цитата:
111:
а не на своей Родине

А где твоя родина?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:56
#7
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А где твоя родина

Богдановичи
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16763
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 21:01
#8
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Цитата:
vofkakst:
Стесняюсь спросить, а нахрена нужна электронная очередь

300машин умножаем на 1 мрп. =1 200 000 тенге в сутки.
Всё не кто уже не откажется от этих денег. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 21:01
#9
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Цитата:
111:
Богдановичи

Так ты тоже поуеха? :lol:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
995
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 21:26
#10
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Набрали во все сферы трубадуров, а толку нет до сих пор! Наверное Президенту пора пинать всех, чтобы до мозгов дошло как надо работать, а не так как в басне Крылова: а вы друзья как не садитесь, в музыканты не годитесь! Это сейчас актуальная и своевременная пословица для болтунов и мечтателей!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2091
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
#11
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Но руководитель управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Костанайской области Павел УНИЧ заявил, что благодаря сервису GarGoRuqsat сейчас — в пик сезона грузоперевозок - на границе штатная ситуация.
....этого Унича на мыло.....по ходу работать вообще не хочет..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2091
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 22:56
#12
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Цитата:
111:
Богдановичи

.....Богдановичи это типа как с дедом типо героем?свидетельство о рождении в студию...будет доказательством....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28252
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 23:15
#13
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Богдановичи это типа как с дедом типо героем?

Ага :lol:

Цитата:
родом из Шанхая2022:
свидетельство о рождении в студию

Ну зачем вы так, дайте человеку порвать спокойно 8-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1579
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 23:28
#14
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Эти дармоеды просто поставили цель - любыми путями высосать деньги из населения. Правда до конца не додумали.
Хочешь выехать из страны - плати. Успел вовремя - ждешь 6-7 (ответственно заявленных) часов, не успеваешь и платишь повторно. Не успел = платишь. Короче казна в плюсе при любом раскладе. А дойную корову чего б не подоить?
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