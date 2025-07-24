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«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52217
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 17:20
23 июля в Костанае оценками ситуации и предложениями на тему «что делать?» обменялись представители грузоперевозчиков, пограничной службы, ДГД, прокуратуры, местной власти, областной палаты предпринимателей. Все свелось пока к одной мере. И то отсроченной.
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Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 17:20
У наших чинуш как всегда, все нормально.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1579
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 18:05
Стесняюсь спросить, а нахрена нужна электронная очередь, Броня (равно и оплата за нее) , если
Цитата:
Для чего вводится лишний электронно-цифровой костыль?
Цитата:
ответственно заявляю, ожидание до 6-7 часов, не более.
Для чего вводится лишний электронно-цифровой костыль?
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 20:37
Цитата:
Думаю осталось не долго всё сваливать на Россию.
Кто ездит хотя бы в Челябинск они видят что на стороне РФ идёт грандиозная стройка. Они расширяются наверно в три раза, строят огромные площадки, новые боксы для рентгена где буквально его проходишь за 10 мин. Такую скорость я только в Европе встречал.
С нашего пункта сотрудники способны выпускать в сутки до 400 машин, но прием их по ту строну границы с РФ снизился до 300 единиц. И тенденция эта сохраняется, что грузоперевозчикам надо учитывать.
Думаю осталось не долго всё сваливать на Россию.
Кто ездит хотя бы в Челябинск они видят что на стороне РФ идёт грандиозная стройка. Они расширяются наверно в три раза, строят огромные площадки, новые боксы для рентгена где буквально его проходишь за 10 мин. Такую скорость я только в Европе встречал.
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:42
Кстати со стороны РФ на Бугристом продолжается криминал. Всякие перекупы бронируют места. И перепродают.. (задолбали они) Скорей всего работают на пару с местным оператором в Троицке.
РS. ВЫ бы все руководители Транспортных компаний города собрались бы и написали бы жалобу в Москву. Че за бардак. Какие то 90е года что ли.
[Исправлено: Vit, 24.07.2025 - 20:44]
РS. ВЫ бы все руководители Транспортных компаний города собрались бы и написали бы жалобу в Москву. Че за бардак. Какие то 90е года что ли.
[Исправлено: Vit, 24.07.2025 - 20:44]
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:49
Цитата:
Цитата:
Да, потом опять война, я уж как нибудь доживу тут, а не на своей Родине
Vit:
Цитата:
Думаю осталось не долго всё сваливать на
Да, потом опять война, я уж как нибудь доживу тут, а не на своей Родине
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
Цитата:
А где твоя родина?
111:
а не на своей Родине
а не на своей Родине
А где твоя родина?
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 20:56
Цитата:
Цитата:
Богдановичи
maxsaf:
Цитата:
А где твоя родина
Богдановичи
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 21:01
Цитата:
300машин умножаем на 1 мрп. =1 200 000 тенге в сутки.
Всё не кто уже не откажется от этих денег.
vofkakst:
Стесняюсь спросить, а нахрена нужна электронная очередь
Стесняюсь спросить, а нахрена нужна электронная очередь
300машин умножаем на 1 мрп. =1 200 000 тенге в сутки.
Всё не кто уже не откажется от этих денег.
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 21:01
Цитата:
Так ты тоже поуеха?
111:
Богдановичи
Богдановичи
Так ты тоже поуеха?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 995
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 21:26
Набрали во все сферы трубадуров, а толку нет до сих пор! Наверное Президенту пора пинать всех, чтобы до мозгов дошло как надо работать, а не так как в басне Крылова: а вы друзья как не садитесь, в музыканты не годитесь! Это сейчас актуальная и своевременная пословица для болтунов и мечтателей!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2091
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
Но руководитель управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Костанайской области Павел УНИЧ заявил, что благодаря сервису GarGoRuqsat сейчас — в пик сезона грузоперевозок - на границе штатная ситуация.
....этого Унича на мыло.....по ходу работать вообще не хочет..
....этого Унича на мыло.....по ходу работать вообще не хочет..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2091
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 22:56
Цитата:
.....Богдановичи это типа как с дедом типо героем?свидетельство о рождении в студию...будет доказательством....
111:
Богдановичи
Богдановичи
.....Богдановичи это типа как с дедом типо героем?свидетельство о рождении в студию...будет доказательством....
«Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной очередью на «Кайраке» не снижается
Отправлено: 24.07.25 - 23:15
Цитата:
Ага
Цитата:
Ну зачем вы так, дайте человеку порвать спокойно
родом из Шанхая2022:
Богдановичи это типа как с дедом типо героем?
Богдановичи это типа как с дедом типо героем?
Ага
Цитата:
родом из Шанхая2022:
свидетельство о рождении в студию
свидетельство о рождении в студию
Ну зачем вы так, дайте человеку порвать спокойно
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1579
Re: «Регистрация не гарантирует» - Острота проблем с электронной...
Отправлено: 24.07.25 - 23:28
Эти дармоеды просто поставили цель - любыми путями высосать деньги из населения. Правда до конца не додумали.
Хочешь выехать из страны - плати. Успел вовремя - ждешь 6-7 (ответственно заявленных) часов, не успеваешь и платишь повторно. Не успел = платишь. Короче казна в плюсе при любом раскладе. А дойную корову чего б не подоить?
Хочешь выехать из страны - плати. Успел вовремя - ждешь 6-7 (ответственно заявленных) часов, не успеваешь и платишь повторно. Не успел = платишь. Короче казна в плюсе при любом раскладе. А дойную корову чего б не подоить?
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