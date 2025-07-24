Отправлено: - 20:37

С нашего пункта сотрудники способны выпускать в сутки до 400 машин, но прием их по ту строну границы с РФ снизился до 300 единиц. И тенденция эта сохраняется, что грузоперевозчикам надо учитывать.

Цитата:Думаю осталось не долго всё сваливать на Россию.Кто ездит хотя бы в Челябинск они видят что на стороне РФ идёт грандиозная стройка. Они расширяются наверно в три раза, строят огромные площадки, новые боксы для рентгена где буквально его проходишь за 10 мин. Такую скорость я только в Европе встречал.