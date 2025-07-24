Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
Новшества касаются регулирования отношений в отрасли, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности оборудования. И защиты прав потребителей, это же самое главное. Например, в том, что общедомовые счетчики теплоэнергии должны отныне находиться на балансе компаний-транспортировщиков. Мы внимательно разобрали закон по пунктам, чтобы открыть для себя интересные вещи. Читать новость
Да, мы столько кредит платили за наш счетчик, сотнями тысяч и теперь у нас его обворовывают? И цены взвинтят само собой! Мало того, что КТЭК отобрал или хочет какие то котельные в Береке у несчастных ИПшников?
Народ естественно неграмотный, и ему пофиг, кто и что у него кто отбирает! У него другие проблемы, как нарушить законы и потом оплатить штраф или как урвать бюджетные деньги! или как на халяву дармоедничать, ничего не вкладывая в многоквартирный дом, считая, что его дармоеда гос-во будет обеспечивать! Так что народу по барабану, кто и где лает! Главное, что прокуратура, маслихат, который представляет интересы населения региона, тоже молчит упорно, пока Президент не скажет: пора работать на народ, который ждет подачек! Отдайте счетчики и платите по-новому в Справедливом Казахстане за тепло, исполняя Закон и соблюдая Порядок! Если госорганы спят и некому их "пнуть", то эта статья как глас вопиющего в пустыне! Сколько не говори халва, все равно во рту не станет слаще!
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