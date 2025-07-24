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≡ "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52216
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
Отправлено: 24.07.25 - 16:32
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4 июля этого года жительнице Костаная Асель КУАНЫШБАЕВОЙ провели круговую липосакцию в частной клинике «Kes Clinic». Уже 7 июля, после ухудшения самочувствия, она была госпитализирована в больницу. Родные девушки считают, что причиной стало тяжёлое осложнение после операции, проведённой в клинике.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1728
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 16:32
#1
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Недавно в инсте видел зверюгу,которая у них сразу и ребра отрезала,и грудь уменьшила и зад откачала! И через неделю бегала уже! И ниче!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3795
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 17:22
#2
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Хочешь худеть, значит нужен дефицит калорий. Надо просто меньше есть и больше двигаться. Рецепт простой и 100% безопасный для здоровья. Откачка жира, даст лишь кратковременный эффект. А тут еще и кишку прокололи при откачке жира. При перитоните процент смертности очень высокий.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:10
#3
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Полненькая через чур наверно была..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
Отправлено: 24.07.25 - 21:15
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Надо просто меньше есть и больше двигаться

А чё делать если жрать хочется, что аж сил нет терпеть? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4568
"Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
Отправлено: 24.07.25 - 21:19
#5
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Вот теперь все расходы за лечение в городской больнице, с неё и востребовать. Ибо нефиг. 8-) Жрать меньше надо и больше двигаться. А так сама спровоцировала данное явление. Оно прям так нужно и важно было? Деньги девать некуда? Так пожертвуй на доброе дело лучше - здоровее останешся.

ПС- уроком на будущее да и другим недалёким, будет. Любое хирургическое вмешательство несёт опасность тех или иных побочных эффектов и скрытых опасностей.

[Исправлено: Эл-починно, 24.07.2025 - 22:22]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3795
Re: "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:27
#6
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Цитата:
maxsaf:
А чё делать если жрать хочется, что аж сил нет терпеть?

Жри, сколько влезет, но расходуй калорий больше чем сожрал.
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