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≡ Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52216
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
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Новшества касаются регулирования отношений в отрасли, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности оборудования. И защиты прав потребителей, это же самое главное. Например, в том, что общедомовые счетчики теплоэнергии должны отныне находиться на балансе компаний-транспортировщиков. Мы внимательно разобрали закон по пунктам, чтобы открыть для себя интересные вещи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Re: Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в...
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
#1
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Да, мы столько кредит платили за наш счетчик, сотнями тысяч и теперь у нас его обворовывают?
И цены взвинтят само собой!
Мало того, что КТЭК отобрал или хочет какие то котельные в Береке у несчастных ИПшников?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 20:57
#2
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Цитата:
111:
теперь у нас его обворовывают?

Ты когда научишься нормально говорить по русски? Обворовывают тебя, а не твой счётчик. У вас его воруют. :lol:
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
770
Re: Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:00
#3
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опять бестолковый закон родили наши кастрюлеголовые. Но очень чувствуется, что продавили интересы тепловиков в ущерб населению. И скорее всего в этом замешаны законотворцы-депутаты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 21:03
#4
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
У вас его воруют. :lol:

Какая разница, главное что воруют, и это Аким поощряет смотрю
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 21:06
#5
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Цитата:
111:
это Аким поощряет смотрю

Он к тебе лично прийдёт лишние батареи отопления срезать, в рамках борьбы с теплопотерями :lol:

Аким озаботился теплопотерями

[Исправлено: maxsaf, 24.07.2025 - 22:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Re: Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:08
#6
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Все равно что как в том анекдоте, когда украли член у мужика, тут ровно тоже самое
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 21:08
#7
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Цитата:
111:
когда украли член у мужика

Иди лечись :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45577
Re: Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:09
#8
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Что ты мне про областного Акима чешешь?
Пусть дороги по области делает, в городе работает другой аким
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 21:11
#9
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Цитата:
111:
Что ты мне про областного Акима чешешь? Пусть дороги по области делает, в городе работает другой аким

А ты какого из них недолюбливаешь? ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 21:12
#10
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Цитата:
111:
Что ты мне про областного Акима чешешь?

Областной даст поручение городскому, городской к тебе прийдёт и отрежет все лишнее, включая счётчик, на который ты кредит брал :lol:
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
995
Re: Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в...
Отправлено: 24.07.25 - 21:14
#11
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Народ естественно неграмотный, и ему пофиг, кто и что у него кто отбирает! У него другие проблемы, как нарушить законы и потом оплатить штраф или как урвать бюджетные деньги! или как на халяву дармоедничать, ничего не вкладывая в многоквартирный дом, считая, что его дармоеда гос-во будет обеспечивать! Так что народу по барабану, кто и где лает! Главное, что прокуратура, маслихат, который представляет интересы населения региона, тоже молчит упорно, пока Президент не скажет: пора работать на народ, который ждет подачек! Отдайте счетчики и платите по-новому в Справедливом Казахстане за тепло, исполняя Закон и соблюдая Порядок! Если госорганы спят и некому их "пнуть", то эта статья как глас вопиющего в пустыне! Сколько не говори халва, все равно во рту не станет слаще!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28248
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 21:17
#12
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Цитата:
абике:
платите по-новому в Справедливом Казахстане за тепло

Надо заставить платить дополнительно за круглосуточно открытые окна зимой, это будет справедливо 8-)
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