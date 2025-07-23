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Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо? Тем более их праздник. Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..

Цитата:.....я по совету моих друзей приобрёл водительское удостоверение и калесю по просторам евросоюза,клубника это уже прошлое,авто МАN 600 лошадей,новий с интернетом,микровелой,холодильником,короче полный пакет,катаюсь радуюсь,зарплата дастойная неповеришь.....