Отправлено: - 16:20

ПолиграфЪ Боярышников:

по любому после СВО в связи с большой убылью населения в России Путин начнёт собирать народ , с Казахстана выедут примерно 3000000 чел.

директор пляжа:

сейчас там кроме сотрудников "университета" больше никого не пускают) из первых уст инфа. а потом находят лабораторных комаров с номерами на крыльях, однако здравствуйте)

Карачун:

Есть этакий человек, отлавливающий!!! каждого комара до которого может дотянуться его рука и разглядывающий его крылья (видимо в микроскоп) на предмет нахождения там лабораторного номера. Не знаю, я бы такому человеку сразу "поверил" что бы он ни сказал.

Цитата:кому выезжать? старики одни остались) Цитата:ну не наврядле в универе проводили бы разработки или биологические исследованияЦитата:в 50-60ые во флориде (сша) проводились исследования по выведению опасных малярийных комаров для заброса их на кубу дабы насолить режиму кастро уничтожая там населениепарарельно цру разрабатывало био оружие по уничтожению посевов сахарного тростника на кубе, и картофелявводили эмбарго на завоз на кубу техники и медикаментовсша очень обижены были за провал в заливе себя же (свиней)не поверил бы, подумал бы что это все сказки с рен тв если бы сам не прочитал книгу американского исследователя цру бывшего сотрудника гос департамента сша Уильяма Блама "Убийство демократии"