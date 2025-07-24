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≡ «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52214
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 24.07.25 - 12:03
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Кампус университета штата Миннесота (США) планируют разместить на территории бывшего КСХИ. Об этом 23 июля во время инспектирования городских дорог и парков сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18306
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 12:03
#1
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Цитата:
Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае

Источник:


помнится в ско тоже есть какой то американский филиал универа
и тоже вроде как Миннесота или Иллинойс.
ну вроде как для ско это не помогло
отток населения идет все ровно
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2272
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 13:33
#2
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Цитата:
abaika95:
ну вроде как для ско это не помогло отток населения идет все ровно

по любому после СВО в связи с большой убылью населения в России Путин начнёт собирать народ , с Казахстана выедут примерно 3000000 чел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45569
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 13:44
#3
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К нам придет американский мир?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
844
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 14:28
#4
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Цитата:
abaika95:
помнится в ско тоже есть какой то американский филиал универа


сейчас там кроме сотрудников "университета" больше никого не пускают)
из первых уст инфа.
а потом находят лабораторных комаров с номерами на крыльях,
однако здравствуйте)
совпадение? неет, даже не теория заговора - а новый кампус.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1703
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 14:57
#5
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Представил!!!
Есть этакий человек, отлавливающий!!! каждого комара до которого может дотянуться его рука и разглядывающий его крылья (видимо в микроскоп) на предмет нахождения там лабораторного номера. Не знаю, я бы такому человеку сразу "поверил" что бы он ни сказал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18306
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 16:20
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
по любому после СВО в связи с большой убылью населения в России Путин начнёт собирать народ , с Казахстана выедут примерно 3000000 чел.

кому выезжать? старики одни остались) Цитата:
директор пляжа:
сейчас там кроме сотрудников "университета" больше никого не пускают) из первых уст инфа. а потом находят лабораторных комаров с номерами на крыльях, однако здравствуйте)

ну не наврядле в универе проводили бы разработки или биологические исследования
Цитата:
Карачун:
Есть этакий человек, отлавливающий!!! каждого комара до которого может дотянуться его рука и разглядывающий его крылья (видимо в микроскоп) на предмет нахождения там лабораторного номера. Не знаю, я бы такому человеку сразу "поверил" что бы он ни сказал.

в 50-60ые во флориде (сша) проводились исследования по выведению опасных малярийных комаров для заброса их на кубу дабы насолить режиму кастро уничтожая там население
парарельно цру разрабатывало био оружие по уничтожению посевов сахарного тростника на кубе, и картофеля
вводили эмбарго на завоз на кубу техники и медикаментов
сша очень обижены были за провал в заливе себя же (свиней)
не поверил бы, подумал бы что это все сказки с рен тв если бы сам не прочитал книгу американского исследователя цру бывшего сотрудника гос департамента сша Уильяма Блама "Убийство демократии"
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