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≡ «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52211
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 24.07.25 - 12:03
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Кампус университета штата Миннесота (США) планируют разместить на территории бывшего КСХИ. Об этом 23 июля во время инспектирования городских дорог и парков сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18305
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 24.07.25 - 12:03
#1
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Цитата:
Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае

Источник:


помнится в ско тоже есть какой то американский филиал универа
и тоже вроде как Миннесота или Иллинойс.
ну вроде как для ско это не помогло
отток населения идет все ровно
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