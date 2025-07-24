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«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
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