Re: "Сделки противоречат закону" - На процессе о...

Отправлено: - 12:00

ниче не понял

глинкина затопило в подвале который он арендует и он еще пошел права качать требуя с жильцов оплаты ущерба?



оборзели нет уже в край ?



застройщики тоже уже ахирели сдают подвалы предназначенные для функционирования дома как свое имущество всем подряд а жильцы еще крайние потом должны быть?

гоните вы вшею этих застройщиков

мафиозы какие то

управы все найти не могут на них



это же у елены Д строители бастовали и на кранах разбивались? мало этого для сноса их с рынка?