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"Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
"Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
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