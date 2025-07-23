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Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52211
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Отправлено: 23.07.25 - 21:47
19 июля в Рудном отмечали не только День металлурга, но и 71-й день рождения для АО «ССГПО» и юбилей для ERG Service. На главной площади установили сцену размером с небольшую многоэтажку, к которой прилагались огромные экраны. Что показывали - в репортаже «НГ».
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7651
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 23.07.25 - 21:47
Из-за возраста,стараюсь сторониться массовых мероприятии,даже обычные именины или свадьбу стало в тягость, однако на молодого певца Калифорния,в миру Фархад Калиев сходил бы,но в этот день был в отъезде о чем жалею. С самого начала творческой карьеры этого талантливого парня слежу на тик токе,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2088
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 23.07.25 - 23:55
19 июля в Рудном отмечали не только День металлурга, но и 71-й день рождения для АО «ССГПО» и юбилей для ERG Service,
......а что в Рудном имеется металлургический завод? вроде строили цументный завод, но и 71ю годовщину с какого перепуга стали отмечать?всё переименовали да декоммунизация,десоветизация прошла а тут те на вспомнили 71ю годовщину мы как более 30 незалежности отмечали,всё как то непонятно .....каша какая то....а юбилей Георгий какой? прихватизации?
......а что в Рудном имеется металлургический завод? вроде строили цументный завод, но и 71ю годовщину с какого перепуга стали отмечать?всё переименовали да декоммунизация,десоветизация прошла а тут те на вспомнили 71ю годовщину мы как более 30 незалежности отмечали,всё как то непонятно .....каша какая то....а юбилей Георгий какой? прихватизации?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45567
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Отправлено: 24.07.25 - 00:17
Цитата:
Цитата:
Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо?
Тем более их праздник.
Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..
[Исправлено: 111, 24.07.2025 - 01:21]
родом из Шанхая2022:
Цитата:
какого перепуга стали отмечать?в
Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо?
Тем более их праздник.
Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..
[Исправлено: 111, 24.07.2025 - 01:21]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2088
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 24.07.25 - 00:55
Цитата:
.....я по совету моих друзей приобрёл водительское удостоверение и калесю по просторам евросоюза,клубника это уже прошлое,авто МАN 600 лошадей,новий с интернетом,микровелой,холодильником,короче полный пакет,катаюсь радуюсь,зарплата дастойная неповеришь.....
111:
Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо? Тем более их праздник. Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..
Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо? Тем более их праздник. Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..
.....я по совету моих друзей приобрёл водительское удостоверение и калесю по просторам евросоюза,клубника это уже прошлое,авто МАN 600 лошадей,новий с интернетом,микровелой,холодильником,короче полный пакет,катаюсь радуюсь,зарплата дастойная неповеришь.....
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1702
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Отправлено: 24.07.25 - 08:02
Цитата:
В Рудном имеется металлопрокатный завод, выпускает там что-то для собственных нужд ссгпо, а также рмз, помимо прочего выплавляющий чугун для изготовления деталей. То есть в какой-то мере да, у нас есть металлургические заводы.
К тому же в системе высшего образования Казахстана все что касается дальнейших превращений руды, добытой из недр, объединено под названием "металлургия". Таким образом и обогатительная фабрика в некотором роде становится металлургическим предприятием.
Ну и потом какой ещё профессиональный праздник может объединить собой все подразделения объединения? День шахтера это слишком специфично. А к металлургии каким-то боком, даже самым краешком, относятся все. Дома или в гараже в импровизированном тигле и печи на газу выплавил алюминиевую болванку, чтобы токарь выточил из нее какой-нибудь шкивок и всё, уже металлург. Электродом одну железяку к другой закрепил и вуаля, электродуговая плавка металла. Сильно условно, но тем не менее.
родом из Шанхая2022:
...а что в Рудном имеется металлургический завод?
...а что в Рудном имеется металлургический завод?
В Рудном имеется металлопрокатный завод, выпускает там что-то для собственных нужд ссгпо, а также рмз, помимо прочего выплавляющий чугун для изготовления деталей. То есть в какой-то мере да, у нас есть металлургические заводы.
К тому же в системе высшего образования Казахстана все что касается дальнейших превращений руды, добытой из недр, объединено под названием "металлургия". Таким образом и обогатительная фабрика в некотором роде становится металлургическим предприятием.
Ну и потом какой ещё профессиональный праздник может объединить собой все подразделения объединения? День шахтера это слишком специфично. А к металлургии каким-то боком, даже самым краешком, относятся все. Дома или в гараже в импровизированном тигле и печи на газу выплавил алюминиевую болванку, чтобы токарь выточил из нее какой-нибудь шкивок и всё, уже металлург. Электродом одну железяку к другой закрепил и вуаля, электродуговая плавка металла. Сильно условно, но тем не менее.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 289
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 24.07.25 - 09:16
В 2010 году в Рудном запустили металлургический завод. Из металлолома выплавлял металл, который потом раскатывали на арматуру. Правда не знаю, работает или нет он сейчас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18305
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 24.07.25 - 11:45
профессиональные праздники предприятиям надо праздновать отдельно от города
либо как то выделять своих рабочих например оградить центральную площадь турникетами и пускать только своих
а приезжий смотри за забором
зато за турникет зашел, там шашлык дешевле (предприятие пусть покрывает часть суммы), напитки бесплатные, фотосессия, раздача призов итд
тогда рабочему с фабрики интерес будет какой то идти на свой проф праздник на площадь и стоять слушать концерт и награждение
а сейчас размыто
понаехали все деревни окрестные на концерт
и заняли все козырные места
работяге оно надо уже туда идти? да плевать он хотел, дома водочки выпьет и из окна послушает
знаю не понаслышке это
куча знакомых и из рудного, лисаковска и житикары с фабрик
и все всегда об этом говорят
что праздник не для них а для города и приезжих делают
либо как то выделять своих рабочих например оградить центральную площадь турникетами и пускать только своих
а приезжий смотри за забором
зато за турникет зашел, там шашлык дешевле (предприятие пусть покрывает часть суммы), напитки бесплатные, фотосессия, раздача призов итд
тогда рабочему с фабрики интерес будет какой то идти на свой проф праздник на площадь и стоять слушать концерт и награждение
а сейчас размыто
понаехали все деревни окрестные на концерт
и заняли все козырные места
работяге оно надо уже туда идти? да плевать он хотел, дома водочки выпьет и из окна послушает
знаю не понаслышке это
куча знакомых и из рудного, лисаковска и житикары с фабрик
и все всегда об этом говорят
что праздник не для них а для города и приезжих делают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18305
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 24.07.25 - 11:53
как в сша делают в ютюбе смотрел
берет предприятие какой ни будь карьер арендует на субботу стадион в городке своем
и запускает туда по пропускам только рабочих и их семьи
а на стадионе концерт, выпивка бесплатно, барбекю, шведский стол, детские аниматоры итд
вот это развлекуха от родного предприятия
и не нужны никакие дибилдинги и культ-масс затейники
берет предприятие какой ни будь карьер арендует на субботу стадион в городке своем
и запускает туда по пропускам только рабочих и их семьи
а на стадионе концерт, выпивка бесплатно, барбекю, шведский стол, детские аниматоры итд
вот это развлекуха от родного предприятия
и не нужны никакие дибилдинги и культ-масс затейники
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1702
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Отправлено: 24.07.25 - 12:28
Цитата:
Тю, я ещё и окна закрываю чтобы не слышать, потому как ну такой фейспалм с этими певцами. Шел в тот день, слышу "улыбайся" айовы поют... ну ни в одну ж ноту не попали. Ну их нафиг таких певунов ртом. Как что-нибудь заведомо приличное с живыми музыкантами пригласят схожу. А в таком виде весь этот "праздничный" кавардак нафиг не сплющился.
abaika95:
из окна послушает
из окна послушает
Тю, я ещё и окна закрываю чтобы не слышать, потому как ну такой фейспалм с этими певцами. Шел в тот день, слышу "улыбайся" айовы поют... ну ни в одну ж ноту не попали. Ну их нафиг таких певунов ртом. Как что-нибудь заведомо приличное с живыми музыкантами пригласят схожу. А в таком виде весь этот "праздничный" кавардак нафиг не сплющился.
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