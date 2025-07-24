Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Превышен лимит: в Минздраве признали, что даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без помощи
Превышен лимит: в Минздраве признали, что даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без помощи
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать