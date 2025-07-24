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≡ Превышен лимит: в Минздраве признали, что даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без помощи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52211
Превышен лимит: в Минздраве признали, что даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без помощи
Отправлено: 24.07.25 - 11:22
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Если пациент в конце месяца не получает положенное по ОСМС бесплатное обследование, это может быть связано с превышением лимита финансирования, признала директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16760
Re: Превышен лимит: в Минздраве признали, что даже с...
Отправлено: 24.07.25 - 11:22
#1
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А ещё убивает что ты например 2 года отработал. Платил как положено а один месяц пропустил оплату и тебя выпинывают из осмс как бича. :-x
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