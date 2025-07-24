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≡ В правила призыва в Казахстане снова внесли изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52211
В правила призыва в Казахстане снова внесли изменения
Отправлено: 24.07.25 - 11:21
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Сейчас второй этап призыва проходит с 1 марта - до окончания отправок команд весеннего призыва и с 1 сентября - до окончания отправок команд осеннего призыва. Теперь эти сроки будут изменены.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3793
Re: В правила призыва в Казахстане снова внесли изменения
Отправлено: 24.07.25 - 11:21
#1
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Армия должна быть на контрактной основе! Призыв давно пора отменить!
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