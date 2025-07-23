Отправлено: - 09:45

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А если бьют сантехника, чабана, строителя или человека какой либо другой профессии, то это получается отдельные сорта что ли?

Цитата:Был случай нападения на сантехника, но нападавший получил таких люлей что пришлось вызывать скорую что бы спасти нападавшего. Хорошо что всё это было при свидетелях