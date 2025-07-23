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≡ Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52211
Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 23.07.25 - 10:42
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По мнению президента, подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
991
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 23.07.25 - 10:42
#1
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Ужесточить до смертной казни!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45567
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 23.07.25 - 14:24
#2
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А если бьют сантехника, чабана, строителя или человека какой либо другой профессии, то это получается отдельные сорта что ли?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7651
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 23.07.25 - 15:36
#3
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отдельные сорта что ли?
Ну вы сильно не растраивайтесь,ваших слесарей никто не собирается обижать,пусть попробуют,а вот приравнять к прокурорам и прочим чиновникам следовало бы, иначе эта категория на самой передовой
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8202
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 23.07.25 - 18:32
#4
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Цитата:
111:
получается отдельные сорта что ли?


Наверное так будет: - если избил врача- то срок получищь, скажем лет 10; если избил сантехника или чабана- то просто пальчиком пригрозят и отпустят, ну или масимум штраф заплатишь.
И если собрался кого то побить( бывает: - или скучно, или выпил много, или просто в печали или же морда красная после бани по Евдокимову) - то лучше предварительно глянуть в ПРАЙС-ЛИСТ, что бы знать что тебя ждёт в будущем.

Это называется: - идём в СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2269
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 24.07.25 - 09:42
#5
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Цитата:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медицинских работников,

Источник:


Правильно! Распустили народ своей демократией. Теперь пожинаем плоды. Хотя я думаю что люди которые подымают руку на врача , мало думают о наказании. Хоть в плоть до расстрела...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2269
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Отправлено: 24.07.25 - 09:45
#6
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Цитата:
111:
А если бьют сантехника, чабана, строителя или человека какой либо другой профессии, то это получается отдельные сорта что ли?

Был случай нападения на сантехника, но нападавший получил таких люлей что пришлось вызывать скорую что бы спасти нападавшего. Хорошо что всё это было при свидетелях
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