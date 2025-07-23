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≡ Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52207
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Отправлено: 23.07.25 - 21:47
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19 июля в Рудном отмечали не только День металлурга, но и 71-й день рождения для АО «ССГПО» и юбилей для ERG Service. На главной площади установили сцену размером с небольшую многоэтажку, к которой прилагались огромные экраны. Что показывали - в репортаже «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7651
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 23.07.25 - 21:47
#1
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Из-за возраста,стараюсь сторониться массовых мероприятии,даже обычные именины или свадьбу стало в тягость, однако на молодого певца Калифорния,в миру Фархад Калиев сходил бы,но в этот день был в отъезде о чем жалею. С самого начала творческой карьеры этого талантливого парня слежу на тик токе,
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2088
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 23.07.25 - 23:55
#2
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19 июля в Рудном отмечали не только День металлурга, но и 71-й день рождения для АО «ССГПО» и юбилей для ERG Service,

......а что в Рудном имеется металлургический завод? вроде строили цументный завод, но и 71ю годовщину с какого перепуга стали отмечать?всё переименовали да декоммунизация,десоветизация прошла а тут те на вспомнили 71ю годовщину мы как более 30 незалежности отмечали,всё как то непонятно .....каша какая то....а юбилей Георгий какой? прихватизации?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45567
Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
Отправлено: 24.07.25 - 00:17
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
какого перепуга стали отмечать?в

Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо?
Тем более их праздник.
Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..

[Исправлено: 111, 24.07.2025 - 01:21]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2088
Re: Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном...
Отправлено: 24.07.25 - 00:55
#4
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Цитата:
111:
Не надо очернять наших шахтеров и металлургов, хорошо? Тем более их праздник. Это не ягоды вручную собирать для пожилых бюргеров..

.....я по совету моих друзей приобрёл водительское удостоверение и калесю по просторам евросоюза,клубника это уже прошлое,авто МАN 600 лошадей,новий с интернетом,микровелой,холодильником,короче полный пакет,катаюсь радуюсь,зарплата дастойная неповеришь..... :-) :-) :-)
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