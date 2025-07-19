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≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52207
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
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Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16759
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 10:46
#15
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Даже на фото не полицейский ведёт арестованого, а наоборот) 8-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1577
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 11:05
#16
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Цитата:
ACROS:
тогда по вашей философии

Не путайте теплое с мягким!
Там -война.
У нас - неоднократно судимый гопник на ровном месте нейтрализовал врача с золотыми руками.
Где тут философия насилия? Не превращайтесь в очередного русофоба, неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно. Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18301
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 12:11
#17
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почитал комментарии в одном из региональных пабликов про то как этого врача бортом сан авиации увезли в астану
самые залайканые комменатрии о том что, к людям бы было такое пристальное отношение и никто бы врачей не бил.

и действительно, наверное пресс служба здрава сильно перестаралась чуть ли не шоу устроили вокруг этого дела. что у людей из за избытка новостей по этому поводу уже началось отторжение к потерпевшему а учитывая как люди в целом относятся к работе здрава, сколько критики вылилось сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8202
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 22:48
#18
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Цитата:
vofkakst:
путайте теплое с мягким!


Не путаю: - хрен редьки не слаще.
Какая разница между ВЕРОЛОМНО напавшим Путиным и ВЕРОЛОМНО ударившим этим человеком??
По философии НАСИЛИЯ - абсалютно НИКАКОЙ!!!

Цитата:
vofkakst:
Не превращайтесь в очередного русофоба,


Не превращаюсь, воспитание не позволит: - я просто ответил НА УНИЧИЖИТЕЛЬНО-ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ в арийском стиле, про этого бедалагу, на коментирование бывших некогда наших граждан, сбежавших за кордон за сладкими коврижками.

Цитата:
vofkakst:
неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно.


Конечно НЕРАЗУМНО: на это соседнее государство мне НАПЛЕВАТЬ, даже и не стоит обращать внимания: - но, обратно же:- его УПОМИНАЮ не Я, а те же бывшие граждане, кстати зачастую и ни к месту- лишь бы НЕУМЕСТНО ткнуть им- вот им и сделайте своё замечание.

Цитата:
vofkakst:
Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.


Не тупите: - конечно НЕ ПРИЧЁМ- где Путин и где этот бедалага - ОНИ сказали про агрессию, я ИМ ответил- все дела.

Цитата:
abaika95:
началось отторжение к потерпевшем


Когда слишком СЛАДКО- тошнить начинает.

Ударил- ударил: - что тут такого - НЕАДЕКВАТНЫЕ люди бьют не только врачей, но и учителей, бухгалтеров, официантов, курьеров и прочих- и какая между ними, между врачами и прочими - разница - НИКАКОЙ.

Так что - ничего экстроординрного не случилось, а если и случилось- то дело чести Минздрава быстро ВЫЛЕЧИТЬ и ПОСТАВИТЬ на ноги своего коллегу.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4311
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 23:25
#19
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ACROSу, видно, пришёлся по вкусу стиль абайки: давать коммент на каждое слово оппонента, развернув пост в портянку.
А раньше он импонировал краткостью и здравомыслием
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1577
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 22.07.25 - 00:13
#20
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Цитата:
ACROS:
Не тупите:

И вам того же желаю. Перечитайте свой опус. Вы противоречите сами себе))) ну да ладно. Не мне судить))) главное не уподобляться некоторым товарисчам локальным ;)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28234
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 22.07.25 - 00:33
#21
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Цитата:
abaika95:
сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты

Терпи. Врач пришел в себя, скоро подробности и комментарии опубликуют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8202
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 22.07.25 - 21:49
#22
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Цитата:
таноми52:
пришёлся по вкусу стиль абайки:


Да нет- я и раньше так писал- это же ПОЛЕМИКА- искусство оппонирования собеседнику, не более того.
Скорее Абайка научился у меня- раньше у него посты скучные и нудные были.

Цитата:
таноми52:
он импонировал краткостью и здравомыслием


Видите ли ВСЁ течёт и ВСЁ меняется- но, не думаю что СИЛЬНО поменялся - какой был такой и есть- очевидно это у вас поменялся угол зрения и восприятия окружающих.

Цитата:
vofkakst:
Вы противоречите сами себе


Не думаю: - остаюсь при прежнем мнении- надо РАЗОБРАТЬСЯ- и это КРАСНОЙ нитью проходит через все мои комменты.

Цитата:
vofkakst:
Не мне судить)


Конечно не вам и не мне- для этого есть его Величество - ЗАКОН и его слуга - СУД.

Цитата:
vofkakst:
главное не уподобляться некоторым товарисчам локальным ;)


Уже поздно меняться- какой есть, таким и помру.

Цитата:
maxsaf:
Врач пришел в себя, скоро подробности и комментарии опубликуют.


Не знал что страдаете- ВУЕРИЗМОМ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28234
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 22.07.25 - 22:01
#23
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Цитата:
ACROS:
Не знал что страдаете- ВУЕРИЗМОМ.

Ну и к чему вы это ляпнули?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8202
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 22.07.25 - 22:50
#24
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Цитата:
maxsaf:
вы это ляпнули?


Написал, не ляпнул- вам ПОНРАВИЛОСЬ или что то не так ???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28234
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 02:31
#25
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Цитата:
ACROS:
или что то не так ???

Да там все не так, начиная с орфографии...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8202
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 09:29
#26
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Цитата:
maxsaf:
начиная с орфографии...


Не спорю: - форма может быть СПОРНА, а вот содержание, наверное- ТОЧНА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18301
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 10:52
#27
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Цитата:
maxsaf:
Терпи. Врач пришел в себя, скоро подробности и комментарии опубликуют.

что терпеть? пусть врач теперь терпит период реабилитации
а то что здрав всех достал видно по коментам Цитата:
ACROS:
Скорее Абайка научился у меня- раньше у него посты скучные и нудные были.

там где вы учились я преподавал))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28234
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 23.07.25 - 18:33
#28
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Цитата:
abaika95:
а то что здрав всех достал видно по коментам

Меня не достал. Зачем за всех говоришь?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4566
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 23.07.25 - 22:25
#29
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Цитата:
ACROS:
Путин тоже многих НИ В ЧЁМ НЕПОВИННЫХ

Хосподи, да когда это кончится? Зачем мешать политику с мордобойством.
Преступник должен сидеть в тюрьме!
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